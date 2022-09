Motorradfahrer beim Anschieben schwer verletzt

Gütersloh (gl) - Beim Bemühen sein Motorrad nach einem misslungenen Anfahrversuch anzuschieben, hat sich ein 37-jähriger Bielefelder am Dienstagnachmittag schwer verletzt. Während der Mann seine Suzuki anschob, sprang die Maschine an und riss den Mann mit. Anschließend prallte er mit dem Motorrad gegen einen Zaun.

Der 37-Jährige beabsichtigte ein Tankstellengelände an der Verler Straße zu verlassen, als es zu dem Unfall kam. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. Am Motorrad und am Zaun entstand Sachschaden.