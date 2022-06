Motorradfahrer in Gütersloh bei Sturz verletzt

Gütersloh (ei) - Selbst den Rettungsdienst angerufen hat am frühen Samstagmorgen gegen 4.10 Uhr ein 18-jähriger Gütersloher, nachdem er mit seiner Suzuki auf der Buschstraße gestürzt war. Wie ein Polizeibeamter an der Unfallstelle mitteilte, war der junge Mann mit dem roten Zweirad auf der Buschstraße aus Richtung Alte Verler Straße in Richtung Auf der Haar unterwegs. Kurz hinter der Einmündung Parkstraße geriet er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn und kam zu Fall. Die Besatzungen eines Rettungswagens aus Gütersloh sowie des hinzugerufenen Notarzteinsatzfahrzeugs aus Harsewinkel versorgten den Verletzten an der Unfallstelle, ehe er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Buschstraße blieb rund eine Stunde lang gesperrt.