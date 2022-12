Museum in Werther erhält über 400 Tuxhorn-Werke

Die Familie des Künstlers Georg Tuxhorn unterstützt seit Jahren die Arbeit des Peter August Böckstiegel Museums in Werther.

Eckhard Etzold (links), der Enkel des Künstlers Georg Tuxhorn, und David Riedel, künstlerischer Leiter des Museum Peter August Böckstiegel in Werther, bei der Übergabe des Nachlasses von Georg Tuxhorn.

Werther (gl) - Die Familie des Bielefelder Künstlers Georg Tuxhorn (1903-1941) hat der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung in Werther eine umfangreiche Schenkung, den größten Teil des künstlerischen Nachlasses, vermacht.

Rund 400 Werke gespendet

Rund 400 Werke Künstlers werden ab sofort im Museum Peter August Böckstiegel verwahrt. Neben wenigen Gemälden und Aquarellen sind es vor allem Zeichnungen und Druckgrafiken aus dem Schaffen der 1920er- und 1930er-Jahre.

„Mit der Schenkung soll das Werk des zu Unrecht zu wenig bekannten Tuxhorn für die Öffentlichkeit erhalten, zugänglich und zukünftig in Ausstellungen sichtbar gemacht werden“, heißt es in der Mitteilung.

Familie unterstützt Arbeit von David Riedel

David Riedel, künstlerischer Leiter des Museums, forscht bereits seit 2014 zu Leben und Werk von Tuxhorn. So konnte er in den letzten Jahren viele Werke wiederentdecken. 2015 stellte er das Schaffen Tuxhorns zum ersten Mal überhaupt im Atelier des Künstlerhauses vor.

Diese Neu- und Wiederentdeckung wurde von der Familie des Künstlers unterstützt und war Anlass für die Schenkung.

Wichtiger Baustein im Ausstellungskonzept

Der Nachlass wird in einem ersten Schritt inventarisiert und soll mithilfe einiger bereits zugesagter privater Spenden mittelfristig restauriert und passepartouriert werden.

Dazu sagt Dr. Tanja Pirsig-Marshall, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung und stellvertretende Direktorin des LWL-Museums für Kunst und Kultur: „Wir sind sehr froh über diese großzügige Schenkung an unser Museum, denn sie erhält ihre Bedeutung durch die enge Beziehung des Künstlers zu Peter August Böckstiegel und den somit aufzeigbaren Verbindungen zur Dresdner Kunstakademie und -szene in den frühen 1920er Jahren. Dies ist ein wichtiger Baustein im Ausstellungskonzept des Museums, wie in den nächsten Jahren immer wieder gezeigt werden soll.“

Tuxhorn als verkannter Künstler

Georg Tuxhorn wurde 1903 in Bielefeld-Brackwede geboren, besuchte ab 1919 die Bielefelder Kunsthandwerkerschule und wechselte 1921, inspiriert von Böckstiegel, an die Kunstakademie Dresden. Dort studierte er Malerei. Nach einem Wechsel an die Kunstakademie Düsseldorf studierte Tuxhorn bei Jan Thorn-Prikker, einem der wichtigsten Glasmaler der Moderne.

Zurück in Bielefeld führte er mehrere Aufträge aus, Glasfenster und Mosaike für Kirchen, öffentliche und private Auftraggeber. Bis zu seinem Tod 1941 blieb Tuxhorn als freischaffender Künstler aktiv, seine expressionistischen Anfänge milderte er in seinen späten Werken spürbar ab. Viele seiner Werke sind durch Krieg oder Umbauten zerstört oder müssen als verloren gelten, oder wurden Victor Tuxhorn zugeschrieben.