Musikschule in Gütersloh feiert Weihnachtskonzert

Gütersloh (gl) - „Ach, war das schön!“ könnte man mit Recht sagen. Aber das traditionelle Weihnachtskonzert mit zahlreichen Ensembles der Musikschule war – vor allem nach zweijähriger pandemiebedingter Pause – viel mehr als das. Es war Herzblut und Lebenselixier und zeigte auf allerschönste Weise, was Musik kann: Menschen zusammenführen, sie in lebendige Schwingungen versetzen, sie für einen Augenblick das wirklich Wesentliche erleben lassen.

Dazu trugen viele Musikschülerinnen und -schüler bei, angefangen mit der erst achtjährigen hochbegabten Pianistin Lili Mok, die in geradezu traumwandlerischer Sicherheit Mozarts zwölf Variationen über das Lied „Ah, vous dirai-je, Maman“ mit Bravour meisterte und damit das Publikum in Entzücken versetzte.

Musikalisches Rätsel wird von Zuschauerin gelöst

Doch zunächst tauchten die beherzt aufspielenden „Jungen Kolophoniker“ unter der Leitung von Pia Krussig den großen Saal der Stadthalle mit mehreren Kompositionen von Georg Friedrich Händel in festliche Atmosphäre. Das Gitarrenensemble unter der Leitung von Marina Girod präsentierte ein kurzweiliges, von Girod arrangiertes Weihnachtsmedley und gab den Zuhörenden damit auch ein musikalisches Rätsel auf. Die Belohnung fürs Erraten aller sieben enthaltenen Weihnachtslieder bestand aus einem Schokoladennikolaus und ging an eine junge Frau aus dem Publikum.

Gleich zwei Cello-Ensembles unter der Leitung von Barbara Raffel-Westermann verströmten mit Kompositionen von Bruckner und Telemann warmen Wohlklang. Das Gütersloher Blockflöten-Ensemble musizierte unter der Leitung von Rüdiger Sperling unter anderem Arcangelo Corellis berühmtes Allegro, das sogar in Carles Dickens Weihnachtsgeschichte sowie als Filmmusik-Arrangement in Harry-Potter-Filmen Widerhall findet. Auch einige junge Zuhörer summten beim „Quando nascette Ninno“ begeistert mit. Die „Flautista alegre and Friends“ unter der Leitung von Sabine Seipelt zelebrierten den „Winter“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und überraschten mit einer schwungvoll dargebrachten „Sleigh Ride Samba“ von Leroy Anderson.

„Immer, wenn es weihnachtet“ in à cappella

Klangschön und intonationssicher präsentierte sich das Hornensemble von Jörg Schulteß und wagte sich dabei auch an jazzige Klänge, während das Blechbläserensemble unter der Leitung von Eckard Vincke traditionelle Adventslieder zum Strahlen brachte.

Auch die Chöre der Musikschule, der Ü60-Chor in Verbindung mit dem Chor Werther unter Leitung von Miriam Köpke und der Internationale Frauenchor unter der Leitung von Oona Kastner konnten Glanzlichter setzen, ersterer mit dem à cappella vorgetragenen „Immer, wenn es Weihnacht wird“ und einem stimmungsvollen „O holy night“ von Adolphe Adam, zweiterer mit einem sich stetig steigernden, temperamentvollen Medley internationaler Weihnachtslieder mit zahlreichen gelungenen Solo-Einwürfen.

Bewegender Abschluss mit ukrainischem Lied

Ein wenig „schräg“ und dabei sehr unterhaltsam gestaltete sich die Premiere des jüngsten Ensembles der Musikschule, der erst acht Wochen alten Musiktheater-Werkstatt mit Menschen von 13 bis 69 Jahren unter der Leitung von Frank Salomon-Neumann und Gudrun Elpert-Resch. Ihr Weihnachtsauftritt entwickelte sich im Handumdrehen zu einer Karnevalsprobe mit einer „Möchtegern-Operndiva“, an deren Ende Solistin Bettina Kramer buchstäblich auf den Arm genommen wird. Sabina Thomas sang ein anrührendes Schafsmariechen.

Alle Beiträge des Abends zeugten vom hohen Niveau der musikalischen Ausbildung, aber auch von großer Begeisterung und Liebe zur Musik und kulminierten schließlich in einem gemeinsamen Abschlussstück: Deke Sharons „Carol oft he bells“, einem traditionellen Lied aus der Ukraine. Dieses Lied wurde zunächst von allen – im Saal verteilten – Instrumentengruppen gespielt, dann von den Chören angestimmt und schließlich von einer Gruppe von 24 im Umkreis von Gütersloh lebenden Ukrainerinnen und Ukrainern in Originalsprache gesungen. Niemand im Saal konnte sich der bewegenden Wirkung dieses Moments entziehen, auch Miriam Köpke nicht, der dieses gemeinsame Lied ein Herzensanliegen war, und die doch souverän alle Fäden in der Hand hielt. Die Menschen im Saal dankten mit lang anhaltendem Applaus.