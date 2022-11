Nach neun Monaten: Bertelsmann erzielt Rekordgewinn

Den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte nach neun Monaten verzeichnet das internationale Medienunternehmen mit Sitz in Gütersloh.

Bertelsmann erzielt nach neun Monaten 2022 höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte

Gütersloh (gl) - Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann mit Sitz in Gütersloh setzt seinen positiven Geschäftsverlauf fort und erzielte den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte nach neun Monaten (Januar bis September 2022). Der Konzernumsatz von Bertelsmann betrug in dieser Zeit 14,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 13,1 Milliarden Euro) und legte damit um zehn Prozent zu. Organisch lag das Wachstum bei fünf Prozent.

Insbesondere RTL Group trägt zur Entwicklung bei

Zu dieser Entwicklung trugen insbesondere die RTL Group mit ihrer Film-Produktionstochter Fremantle, das Musikunternehmen BMG sowie die Dienstleistungsgeschäfte von Arvato bei. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: „Die Monate Januar bis September 2022 sind für Bertelsmann insgesamt erfreulich verlaufen. Der bisher höchste Konzernumsatz nach neun Monaten eines Jahres stimmt uns zuversichtlich, dass wir für das Gesamtjahr umsatzseitig die Marke von 20 Milliarden Euro erstmals überschreiten werden. Dies zeigt, dass wir mit der Umsetzung unserer Strategie auf einem guten Weg sind.“

Im Rahmen dieser Strategie investiert Bertelsmann bis 2025 insgesamt zwischen fünf und sieben Milliarden Euro in das Wachstum seiner Geschäfte.