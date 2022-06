Unfall mit sechs Verletzten in Gütersloh: Polizei sucht Zeugen

Zusammenstoß von zwei Autos am Rande der Pfingstkirmes

Gütersloh

Nach dem Autounfall am Rande der Pfingstkirmes in Gütersloh sucht die Polizei jetzt Zeugen. Sechs Menschen wurden am Samstag, 4. Juni, teils schwer verletzt, als zwei Autos auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Bismarckstraße zusammenstießen.