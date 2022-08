Nach Unterbrechung: Hagedorn-Riding-Ranch wieder im Bau

Gütersloh/Bielefeld (gl) - Die Bauarbeiten der SL Riding Ranch in Bielefeld-Holtkamp haben nach mehr als achtmonatiger Unterbrechung am gestrigen Mittwoch, 24. August, wieder begonnen, nachdem die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen nun erfüllt sind. Barbara Hagedorn, Geschäftsführerin der Hagedorn Unternehmensgruppe, plant die Fertigstellung des Pferdepensionsbetriebs an der Brockhagener Straße im Bielefelder Ortsteil Holtkamp vor Einsetzen des Winters, heißt es in er Mitteilung.

Geänderter Bauantrag genehmigt

Die lange Pause war das Ergebnis des Baustopps den das Verwaltungsgericht Minden aufgrund eines Eilantrags des BUND für Umwelt und Naturschutz e.V. am 13. Dezember 2021 verfügt hatte. Wie berichtet, hatte der BUND gegen den Bau geklagt, weil das Grundstück in einem Landschaftschutzgebiet liege und das Projekt im Widerspruch zu den Festsetzungen im Landschaftsplan stehe.

Rechtliche Grundlage für die Fortsetzung der Bauarbeiten ist der geänderte Bauantrag, den das Bauamt der Stadt Bielefeld am 15. Juli genehmigt hat, nachdem die dafür einzig maßgeblichen, rechtlichen Voraussetzungen erfüllt waren. Rechtsanwalt Dr. Claas Birkemeyer von der Bielefelder Sozietät Streitbörger hat das Verwaltungsgericht Minden und das Bauamt der Stadt Bielefeld über die Wiederaufnahme der Bauarbeiten noch vor deren Beginn am 24. August informiert. Der Weiterbau wendet erheblichen Schaden ab, der entstehen würde, sollte die Baustelle einen weiteren Winter stillstehen.

Fertigstellung vor dem Winter

Angesichts des akuten Mangels an Handwerkern ergreife Hagedorn die Gelegenheit zu bauen, nachdem ihr Generalunternehmer unerwartet freigewordene Handwerker-Kapazitäten kurzfristig angeboten habe. Nur so besteht die Chance, vor dem Winter zum Abschluss zu kommen, erklärt die Gütersloher Unternehmerin.

In der Auseinandersetzung mit dem BUND geht es darum, ob in einem Landschaftsschutzgebiet ein genehmigungsfähiger landwirtschaftlicher Betrieb entsteht oder ob es sich um nicht genehmigungsfähigen Pferdesport handelt. Hagedorn erklärt dazu: „Ich plane klar und eindeutig einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb, dies auch für nachfolgende Generationen.“

Kompensationen für baulichen Eingriff

Immer wieder heiße es zudem, mit dem Bau würden große Flächen versiegelt und ein Biotop zerstört. Beides, so Hagedorn, sei falsch. „Die gegenwärtigen Aufschüttungen sind vorübergehend, um Baufahrzeuge bewegen zu können. Sie werden wieder entfernt.“ Die Anlage bringe Biodiversität in ein bislang artenarmes, intensivlandwirtschaftlich genutztes Gelände. „Mit zahlreichen Kompensationen des baulichen Eingriffs in das Gelände, die weit über das vorgeschriebene Maß hinausgehen, bringe ich den Naturschutz gerade mit dem Bauvorhaben voran.“