Nachbarn richten Radstation in Gütersloh ein

So geht Nachbarschaft: Sparkasse und Bauverein haben jetzt in Gütersloh einen Service-Punkt für Fahrradfahrer eingerichtet.

Gütersloh (cabo) - Auf dem Reifen ist zu wenig Luft, eine Schraube ist locker oder der Sattel sitzt zu tief: Solche kleineren Korrekturen und Reparaturen am Fahrrad können jetzt kostenlos an der Strengerstraße auf Höhe der Sparkasse Gütersloh-Rietberg selbst behoben werden.

Weitere Stationen könnten folgen

So geht Nachbarschaft: Denn das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut und der genossenschaftliche Bauverein, der seinen Verwaltungssitz direkt gegenüber der Sparkasse hat, haben die mit Druckluft und Werkzeug ausgestattete und überdachte Radstation gemeinsam errichtet.

Druckluft und Werkzeug vorhanden

Martina Baumann-Polchow und Jörg Höfel vom Bauverein sowie Kay Klingsieck als Sparkassen-Vorstand haben am Freitag das neue Service-Angebot für Fahrradfahrer der Öffentlichkeit präsentiert. Nach Auskunft Klingsiecks handelt es sich im Stadtgebiet Güterslohs um die erste und einzige Radstation dieser Art.

„Hilfe zur Selbsthilfe“, dieses Konzept liegt nach Auskunft von Jörg Höfel dieser Station zugrunde. Der überdachte Service-Punkt bietet jetzt pünktlich zum Start in die Zweirad-Saison die Möglichkeit, Reifen aufzupumpen und einfachere Wartungsarbeiten am Drahtesel vorzunehmen.

Konzept: Hilfe zur Selbsthilfe

„Wir wollen gemeinsam die fahrradfreundliche Infrastruktur stärken und nicht zuletzt aus Gründen des Klimaschutzes das Fahrradfahren in der Freizeit sowie auf dem Weg zu Schule und Arbeit fördern“, sagte Bauverein-Vorstand Jörg Höfel. Und Klingsieck fügte an: „Wenn diese Station auf große Nachfrage trifft, errichten wir gemeinsam vielleicht noch ein oder zwei weitere in der Stadt.“

Unterstützt worden seien die beiden Initiatoren durch die städtischen Fachbereiche Ordnung und Tiefbau. Die Radstation wurde in robuster Bauweise ausgeführt, Pedelecs oder E-Bikes können dort allerdings nicht geladen werden.