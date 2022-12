Name eines Miele-Gründers fehlt auf Straßenschildern

Jeder in Gütersloh kennt die Carl-Miele-Straße. Aber warum gibt es keine Reinhard-Zinkann-Straße?

Gütersloh (gl) - Zwei Gründer der beiden größten Gütersloher Unternehmen sind jeweils mit einer Straße bedacht worden. Es gibt eine Carl-Miele- und eine Carl-Bertelsmann-Straße, aber keine Reinhard-Zinkann-Straße. Warum eigentlich nicht?

Haben Miele gemeinsam in Herzebrock gegründet: Carl Miele und Reinhard Zinkann.

Reinhard Zinkann senior (1869-1939) hat 1899 gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Kompagnon Carl Miele (1869-1938) das Unternehmen in Herzebrock gegründet. Der Hausgerätehersteller beschäftigt heute allein in Gütersloh mehr als 5300 Menschen und erzielte 2021 einen Umsatz von 4,84 Milliarden Euro. Ohne die fruchtbare Zusammenarbeit der Familien Miele und Zinkann gäbe es das erfolgreiche Unternehmen, das weltweit mit Gütersloh verbunden wird, nicht. Die Familienstämme halten 51,1 Prozent (Miele) beziehungsweise 48,9 Prozent (Zinkann).

Carl-Miele-Straße seit 1929

Die Carl-Miele-Straße bekam ihren Namen 1929. Es war ein Geschenk des Magistrats zum 60. Geburtstag des Unternehmensgründers. So berichtet es Hubert Kochjohann, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Straßennamen in Gütersloh.

Heute wäre das nicht mehr möglich. In der Richtlinie zur Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen in Gütersloh vom 1. Juli 2021 heißt es: „Soll mit der Benennung einer Straße oder eines Platzes eine Person geehrt werden, so muss deren Todestag mindestens fünf Jahre zurückliegen.“ Angehörige ersten Grades seien „möglichst anzuhören“.

Ehrenbürgerschaften

Drei Jahre später, 1932, wurde Carl Miele senior übrigens auch die Ehrenbürgerwürde verliehen. Der nächste Miele, dem diese Ehre zuteilwurde, war 45 Jahre später sein Sohn Carl Miele junior (1897-1986). Im Jubiläumsjahr 1999 (100 Jahre Miele) folgte Rudolf Miele (1929-2004).

Die Carl-Bertelsmann-Straße, früher Wilhelm- und Friedrichsdorfer Straße, erhielt ihren Namen 1960 auf Wunsch des Unternehmens, das damals 125 Jahre alt wurde. Ein anderer früherer Ehrenbürger, der Bertelsmann-Nachkriegsgründer Reinhard Mohn (1921-2009), erhielt seine Straße postum 2021 am Bertelsmann-Standort an der Autobahn. Voriges Jahr jährte sich sein Geburtstag zum 100. Mal.

Nach Carl Miele und Reinhard Mohn sind übrigens auch die beiden Gütersloher Berufskollegs benannt.

Zurück zu der Frage, warum es in Gütersloh keine Straße gibt, die nach dem Mitgründer des Unternehmens Miele benannt ist: Das habe wohl einfach keiner vorgeschlagen, erklären Kochjohann und Dr. Franz Jungbluth, ebenfalls Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Straßennamen in Gütersloh, unisono. Auch sie zeigen sich von der Nachfrage erstmal überrascht.

Ohnehin wäre heutzutage die schwierige Frage zu klären, welche Straße denn infrage käme, die auch ausreichend repräsentativ wäre oder einen Bezug zum Unternehmen hätte. Das ist offenbar nicht so einfach.

Schwierige Suche nach geeigneten Orten

So hatte der Stadtrat schon 2014 beschlossen, „eine angemessene Straße, einen angemessenen Platz oder ein angemessenes öffentliches Gebäude nach dem verstorbenen Ehrenbürger und ehemaligen Stadtdirektor Dr. Gerd Wixforth und den verstorbenen Ehrenbürgern Rudolf Miele und Reinhard Mohn zu benennen“. Die Verwaltung sollte dem Kulturausschuss zu einem geeigneten Zeitpunkt eine Liste mit Vorschlägen für die Benennung von Straßen, Plätzen und Gebäuden vorlegen.

Als erster Zinkann ist übrigens der Enkel des Gründers und frühere Geschäftsführende Gesellschafter Dr. Peter Zinkann (94) im Jahr 2003 zu seinem 75. Geburtstag für sein Engagement mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt Gütersloh ausgezeichnet worden.

Als Vertriebsmensch auf Reisen

Eine Erklärung für den fehlenden Straßennamen könnte sein, dass der Gründer und Urgroßvater des gleichnamigen heutigen Geschäftsführenden Gesellschafters Reinhard Zinkann (63) nie wirklich in Gütersloh verhaftet war. Als Vertriebsmensch war er ständig auf Reisen.

Laut Peter Zinkann stammte sein Großvater aus Hagen. Nach der Gründung des Unternehmens habe er in Herzebrock gelebt. Als die Firma 1907 nach Gütersloh umgezogen sei, sei sein Großvater nach Darmstadt gezogen, um dem Markt in Süddeutschland näher zu sein. Nur für eine Woche im Monat sei er nach Gütersloh gekommen.

Wer hingegen viel für die Stadt Gütersloh getan habe, sei sein Vater Kurt Christian Zinkann (1904-1985) gewesen, der von 1939 bis 1975 auch in Gütersloh gelebt habe. Nach seiner Erinnerung, so Peter Zinkann, habe es Überlegungen gegeben, eine Straße nach seinem Vater zu benennen. Es soll sich aber keine passende gefunden haben.