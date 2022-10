Neue Kita in Gütersloh nimmt Betrieb auf

Gütersloh (gl) - Die Kindertagesstätte „Ahornallee“ mit einem großzügig überdachten Eingang, großflächigen Verglasungen und einem weiträumigen Grünbereich markiert den Zugang zum neuen Baugebiet Ahornallee/Surenhofsweg.

„Die schönste Kita-Baustelle“ sei aus der Pandemie heraus gestartet worden, erklärt Architektin Birgit Melisch. In 13-monatiger Bauzeit wurde ein Gebäude im KfW-40-Standard errichtet, das auf 1000 Quadratmetern Nutzfläche Platz für die Betreuung von 88 Kindern bietet.

Punktlandung bei der Eröfnung

Punktgenau zum vereinbarten Zeitpunkt am 1. Oktober konnten nun laut einer Mitteilung der Stadt fünf Gruppen einziehen. Die Trägerschaft der Kita hat die Stadt Gütersloh an die Kolping-Akademie für Gesundheits- und Sozialwesen vergeben.

Damit bietet die Kommune Familien in Gütersloh nun Betreuungsplätze in insgesamt 56 Kindertageseinrichtungen an. Zwei weitere Kitas kommen im nächsten Jahr an der Gartenstraße und am Orionweg hinzu.

Kita ist zu 60 Prozent energieautark

Einschließlich der neuen Kita „Ahornallee“ verfügt die Stadt gegenwärtig über insgesamt 4228 Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege.

„Eine Photovoltaik-Anlage mit 70 kWp (Kilowatt-Peak) und reichlich Erdwärme machen den Neubau zu 60 Prozent energieautark“, heißt es in der Mitteilung. Eine große Stahlbalkonanlage auf der Südseite, die gleichzeitig das Erdgeschoss verschatte, ermögliche jeder Gruppe im Obergeschoss einen eigenen Ausgang ins Freie.

Insgesamt fünf Gruppen

Das dortige Kinderrestaurant diene allen Gruppen als Treffpunkt und sei eine Besonderheit, auf die die Bauherrin, die Ahornpark Kita GbR mit den Geschwistern Kleinebecker, besonderen Wert gelegt habe.

In der Kindertagesstätte werden künftig drei Gruppen mit jeweils 23 Ü3-Kindern und zwei Gruppen mit je zehn Kindern unter drei Jahren betreut.

Team besteht aus rund 15 Mitarbeitenden

50 Kinder wechseln jetzt aus einem Provisorium an der Sophienstraße im sogenannten Mädchenviertel bei Miele zusammen mit dem Personal in den Neubau. Mit der Inbetriebnahme des Neubaus kommen 38 Plätze hinzu.

Das Team besteht aus rund 15 Mitarbeitenden. Kolping betreibt mit der Einrichtung an der Ahornallee inzwischen seine dritte Kindertagesstätte im Stadtgebiet.