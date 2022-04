Neuer Chefarzt startet am St.-Elisabeth-Hospital

Passt: Der Ärztliche Direktor Dr. Johannes Middelanis (links) und Geschäftsführer Dr. Stephan Pantenburg (rechts) helfen dem neuen Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie, Dr. Thorsten Brechmann, in den Arztkittel.

Gütersloh (gl) - „Der passt!“, stellen Geschäftsführer Dr. Stephan Pantenburg und der Ärztliche Direktor Dr. Johannes Middelanis beim Anziehen des neuen Arztkittels im Eingangsbereich des St.-Elisabeth-Hospitals fest. „Wie maßgeschneidert!“, fügen sie bei der Begrüßung des neuen Chefarztes Dr. Thorsten Brechmann hinzu.

Nachfolger von Al-Taie

Er leitet fortan als Nachfolger des nach Köln gewechselten Dr. Oliver Al-Taie die Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie im katholischen Hospital am Stadtring Kattenstroth.

„Er passt aber auch persönlich und fachlich ausgezeichnet in unser Haus“, stellt der Geschäftsführer nach den ersten Tagen laut einer Mitteilung fest. Als gebürtiger Bochumer kommt der neue, breitgefächert ausgebildete Internist vom Universitätsklinikum Bergmannsheil, wo er zuletzt in leitender Funktion tätig war.

Als langjähriger Mitarbeiter von Professor Wolff Schmiegel habe er sich in den vergangenen Jahren sowohl klinisch als auch wissenschaftlich auf gut- und bösartige Erkrankungen der Organe des Bauchraums spezialisiert. Die wissenschaftlichen Ambitionen werden durch ein laufendes Habilitationsverfahren untermauert.

Experte für Erkrankungen des Bauchs

„Schon früh haben mich die innovativen Techniken in der Endoskopie zur Erkennung, aber auch zur Therapie akuter und chronischer Krankheitsbilder fasziniert“, erläutert der 49-Jährige seinen beruflichen Werdegang.

„Neben der äußerst angenehmen Willkommenskultur habe ich hier viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angetroffen, die aufgeschlossen sind für neue Verfahren. Das moderne Zentrum für Endoskopie, das Referenzcharakter für viele Krankenhäuser hat, bietet eine ideale Voraussetzung zur Weiterentwicklung der Klinik“, fügt er hinzu.

Seit Jahren erarbeitet Brechmann die aktuellen Leitlinien der Fachgesellschaft für die Behandlung chronischer Darmerkrankungen. Hinzu kommt eine besondere Expertise in allen Bereichen der Gastroenterologie, der Hepatologie und der damit verbundenen onkologischen Krankheitsbilder.

Mit niedergelassenen Ärzten kooperieren

So wird er das Darmkrebszentrum am Hospital mitgestalten wie auch die Viszeralmedizin insgesamt in Kooperation mit den langjährigen Kooperationspartnern im Haus und im Bereich der niedergelassenen Ärzte.

Als Akademisches Lehrkrankenhaus mit exzellenten Bewertungen im bundesweiten PJ-Ranking profitiere das Hospital von der bundesweiten Nachfrage nach praxisorientierten Ausbildungsplätzen im Praktischen Jahr.

„Damit möchten wir den Nachwuchs auch auf die oftmals unterschätzte Region OWL aufmerksam machen und Ärzte für die Zukunft begeistern.“

Leistungstänzer und Vater zweier Töchter

Der langjährige Leistungstänzer ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Zum persönlichen Ausgleich zum Klinikalltag läuft er gerne oder schwingt sich auf sein Rennrad. „Auch in diesem Bereich kann ich mich hier im Kreis Gütersloh wunderbar austoben“, betont der neue Chefarzt mit Blick auf die Lebensqualität der Region.