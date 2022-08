Neuer Pflegeraum bietet Schülern adäquate Versorgung

Die Ferien nutzt die Stadt Gütersloh, um Handwerker in die Schulen zu schicken. Auch in der Janusz-Korczak-Gesamtschule waren sie fleißig.

Die unterrichtsfreie Zeit nutzt die Stadt Gütersloh als Schulträger traditionell dazu, Bauarbeiten und Bauerhaltungsmaßnahmen durchzuführen. „Und so sind unter der Regie der städtischen Hochbauabteilung die Handwerker auch in der Janusz-Korczak-Gesamtschule (JKG) fleißig am Werk gewesen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Gütersloh.

Umbau ist pünktlich zum Schuljahresbeginn fertig

Pünktlich zum Schuljahresbeginn freuen sich die Stadt als Schulträger und die Schulgemeinde also über einen nagelneuen Pflegeraum, der Schülerinnen und Schülern mit körperlichen Einschränkungen ab sofort zur Verfügung steht. Aus einem vormaligen Provisorium ist während der Sommerferienzeit ein hell gefliester, barrierefreier Raum geworden.

Mit mobiler Therapieliege, Dusche, zwei Dusch- und Toilettenstühlen, die über das WC gefahren werden können, einer längs wie quer an Deckenschienen bewegbaren Hebehilfe sowie ausreichend Platz auf 35 Quadratmetern ermögliche er eine adäquate Versorgung, heißt es weiter.

Pflegeraum kommt Schülern und Beschäftigten zugute

„Damit sichern wir als Schulträger die angemessene Versorgung von Menschen mit körperlich-motorischen Einschränkungen“, betonte jetzt Tim Neubauer, Leiter des städtischen Fachbereichs Schule, beim Vor-Ort-Termin, „sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Beschäftigte oder künftige Beschäftigte an der Schule, die körperliche Einschränkungen haben und einen barrierefreien Wasch- und WC-Raum benötigen.“

Der Gütersloher Stadtrat hatte entschieden, von den weiterführenden Schulen in der Stadt die Janusz-Korczak-Gesamtschule und die dritte Gesamtschule als Schwerpunktschulen für körperliche und motorische Entwicklung auszuwählen. Aktuell werden laut Schulleiterin Heidrun Elbracht an der JKG sieben Schülerinnen und Schüler mit Pflegebedarf unterrichtet. „Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass sie nun richtig gut versorgt werden können“, sagt Elbracht. Die Bauzeit betrug rund vier Wochen, so die Mitteilung.