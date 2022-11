Offene Geschäfte und Kinder-Stars in Gütersloh

Die Lesestadt Gütersloh endet am Wochenende. Dabei gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag und zahlreiche Events.

Ein echter Hingucker: Zum Lesestadt-Finale sind am kommenden Sonntag kopflose Männer in der Gütersloher Innenstadt unterwegs.

Gütersloh (gl) - Nach zehn Tagen endet die Lesestadt Gütersloh am verkaufsoffenen Sonntag, 6. November, mit einem vielfältigen Programm in der Innenstadt. Von 11 Uhr an startet zunächst der von der Gütersloh Marketing GmbH (GTM) organisierte Do-it-yourself-Markt auf dem Kolbeplatz.

Dort präsentieren zwölf Händler ihre selbstgemachten Produkte. Von Kinderkleidung über Schmuck bis hin zu Lederwaren gibt es laut Ankündigung viel zu entdecken. Besucher sind eingeladen, an den Ständen zu stöbern und Inspiration für eigene Handarbeiten zu sammeln. Gleichzeitig bietet die Arbeitslosenselbsthilfe (ASH) Gütersloh die Bastelaktion „Leseratte“ für Kinder an.

Musikalische Lese-Show

Auf dem Berliner Platz dürfen Innenstadtbesucher ab 12.30 Uhr verschiedene Mitmach-Aktionen erkunden, an denen Bertelsmann, Mohn Media, die Stadtbibliothek und die GTM beteiligt sind. Ein begehbarer Bücherschrank lädt zum Stöbern und Entdecken neuen Lesestoffs ein, während Interessierte am Stand von Mohn Media selbst einmal die Bindung eines Collegeblocks ausprobieren dürfen. Auf der Bühne zeigen verschiedene Slam Poeten ihr Können, bevor Michael Goehre um 16.10 Uhr aus seinem Buch „Wenn das Leben dir Limonade gibt, mach Zitronen draus“ liest.

Besonders für Kinder und Familien gibt es am Sonntag viel zu entdecken. Um 13 Uhr begrüßen Chase und Marshall von der berühmten „Paw Patrol“ auf der Bühne ihre kleinen Fans und treten im Laufe des Nachmittags weitere dreimal auf. Direkt im Anschluss, um 13.20 Uhr, präsentieren Andreas Hüging und Angelika Niestrath ihr Buch „Das fantastische fliegende Fundbüro“ als musikalische Lese-Show für Kinder im Grundschulalter.

Besuch von kopflosen Männern

Außerdem können sich Kinder von 13 bis 18 Uhr im Zelt der kleinen Raupe Nimmersatt eine Geschichte vorlesen lassen oder einen kunstvollen Ballon vom Ballonkünstler gestalten lassen. Ebenfalls ein Höhepunkt für die kleinen Besucher ist die interaktive Toggo-Radio-Box. Hier können Kinder unter Anleitung des Toggo-Moderators Florian Ambrosius erste Erfahrungen mit dem Medium Radio machen.

Von 13 bis 18 Uhr öffnet zudem der Gütersloher Einzelhandel seine Türen zum verkaufsoffenen Sonntag und lädt Innenstadtbesucher zum Stöbern und Einkaufen ein. Gleichzeitig werden verschiedene, dem Thema Lesen gewidmete Walk-Acts in der Innenstadt zu sehen sein. Während Erwachsene über kopflose Männer, ein fahrendes Bett und eine Wilhelm Busch rezitierende Spieluhr staunen dürfen, ist für Kinder die kleine Raupe Nimmersatt zu Besuch. Alle Informationen zur Lesestadt finden Interessierte im Internet.

www.lesestadt-guetersloh.de