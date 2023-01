Overbergschule bildet Internationale Klasse für Zugewanderte

Der Zustrom an Zugwanderten hält an. An der Gütersloher Overbergschule wird deshalb eine Internationale Klasse eingerichtet.

Gütersloh (gl/mdel) - Die Stadt Gütersloh richtet zum 1. März in Abstimmung mit dem Kreis Gütersloh eine Internationale Klasse in der Overbergschule ein. Diese Maßnahme ist erforderlich, weil durch den unvermindert großen Zustrom an Zugewanderten fortlaufend auch viele Kinder im Grundschulalter nach Gütersloh kommen, für die es in den Regelklassen kaum noch Platz gibt, insbesondere in den ersten und zweiten Klassen.

„Keine Alternative mehr“

„Uns ist sehr bewusst, dass diese Maßnahme nicht im Sinne der Integration ist, aber wir haben keine Alternative mehr. Die Schulen laufen voll“, sagte Stephan Kern von der Schulaufsicht des Kreises am Montagabend im Bildungsausschuss der Stadt Gütersloh. Schulleitungen und Lehrkräfte der Grundschulen hätten deutlich gemacht, dass sie die zusätzliche Arbeit nicht mehr leisten könnten.

Die Internationale Klasse kann jahrgangsübergreifend 18 Kinder der Klassen eins bis vier aufnehmen. Die pädagogischen Ziele der Maßnahme sind zum einen die sprachliche Förderung der Mädchen und Jungen und zum anderen ihre Integration. Aus diesem Grund sollen die Kinder neben den 14 Wochenstunden Sprachförderung, die sie innerhalb ihres Klassenverbands erhalten, so oft wie möglich mit den gleichaltrigen Kindern der Regelklassen in Kontakt kommen, zum Beispiel, indem sie an deren Unterricht in den Fächern Sport, Kunst und Musik teilnehmen.

Keine Zeugnisse

Auch die Angebote der Offenen Ganztagsschule sollen gemeinsam genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler der Internationalen Klasse erhalten keine Zeugnisse, sondern Leistungsberichte mit Empfehlungen zum Übergang ins Regelsystem.

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt der Overbergschule für die Internationale Klasse Lehrkräfte und weiteres pädagogisches Personal mit insgesamt 37 Wochenstunden zur Verfügung.