Personen flüchten nach Auseinandersetzung in Gütersloh

Aus einer verbalen Streitigkeit in der Innenstadt wurde eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Berliner Straße in Gütersloh kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

Gütersloh (gl) - Am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr informierten Zeugen die Polizei über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Berliner Straße. Den Erkenntnissen zufolge gab es zunächst verbale Streitigkeiten zwischen einem 21-jährigen Mann aus Gütersloh und bislang nicht identifizierten weiteren Beteiligten, teilte die Polizei mit.

21-Jähriger droht mit Messer

In der Folge bedrohte der 21-Jährige die Personen mit einem Messer. Weiteren Angaben nach überwältigten die Beteiligten den 21-Jährigen, anschließend schlugen und traten die Personen den Gütersloher. Die Beteiligten flüchteten daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Ermittlungen zur Personenzahl und Beschreibung der Beteiligten dauern nach Angaben der Polizei an.

Nach dem Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte verweigerte der 21-Jährige eine ambulante Behandlung. Aufgrund der Erkenntnisse und des Gesamteindrucks des 21-Jährigen wurde unter Hinzuziehung des zuständigen Ordnungsamts der Stadt Gütersloh eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus geprüft und veranlasst.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall und den flüchtigen beteiligten Personen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh telefonisch unter 05241/8690 entgegen.