Fahndung nach Tierquäler: Pferd auf Koppel in Gütersloh verletzt

Bei einer Stute, die auf einer Koppel in Gütersloh gestanden hat, sind am Freitagmorgen Schnittverletzungen im Genitalbereich festgestellt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat das Tier die Verletzungen im Zeitraum von Donnerstagabend, 14. Juli, bis Freitagmorgen, 15. Juli, erlitten.

Das Tier stand auf einer Koppel am Lutterweg zwischen Blankenhagen und Isselhorst. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Wem sind verdächtige Personen am Lutterweg oder in der Umgebung - zum Beispiel am Blankenhagener Weg, an der Holler Straße oder am Schniederbrink aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter Tel. 05241/8690 entgegen.