Pferd in Gütersloh weist Schnittverletzungen auf

Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Wem sind verdächtige Personen am Lutterweg oder in der Umgebung aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter ☎ 05241/869

Gütersloh (gl) – Die Polizei in Gütersloh ist am vergangenen Freitag über ein verletztes Pferd auf einer Koppel am Lutterweg zwischen Blankenhagen und Isselhorst informiert worden. Wie die Kreispolizeibehörde am Montag mitteilt, habe die Stute im Genitalbereich Schnittverletzungen aufgewiesen.

Der Tatzeitraum belaufe sich auf Donnerstagabend, 14. Juli, bis zum folgenden Freitagmorgen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen.

Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Wem sind verdächtige Personen am Lutterweg oder in der Umgebung (unter anderem Blankenhagener Weg, Holler Straße, Schniederbrink) aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter ☎ 05241/869-0 entgegen.