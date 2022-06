Pilgerreise: Passion mit Blitz und Donnerschlag

Gütersloh/Oberammergau (gl) - Zwei Jahre Verspätung – aber immerhin ist die Reise nicht vollständig gestrichen worden. 39 Pilgerinnen und Pilger aus Gütersloh haben sich jetzt eine der beeindruckenden Aufführungen der Passionsspiele in Oberammergau angesehen.

Es geht um die letzten fünf Tage im Leben Jesu

Eigentlich hatte die Reise 2020 stattfinden sollen. Wie viele andere Vorhaben vereitelte Corona auch diesen Plan. Mit Blitz und Donnerknall starteten die Passionsspiele, in denen die Dorfbewohner als Laiendarsteller die fünf letzten Tage Jesu auf die Bühne bringen.

Seit 1634 lösen die Oberammergauer damit ein Gelübde ein, das sie gegeben hatten, sollte die damals wütende Pest keine Toten mehr einfordern. Aber nicht nur die Passionsspiele, die seit 2014 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden, hielten die Reisenden aus Gütersloh in Atem.

Der Reisebus kommt nicht durch die Kurve

Ein 14 Meter langer Reisebus, der zwar viel Komfort bot, überforderte die Straßen in Regensburg – die erste Station der Pilgertour. Erst ein hilfsbereiter Einheimischer lotste das extra lange Gefährt, das in einer engen Kurve kaum vor noch zurückkam, sicher zum Hotel in der Altstadt.

Früh aus den Federn hieß es an allen Tagen. Schließlich wollten die Reisenden möglichst viel über ihre Ziele erfahren. In Regensburg fand im Hohen Dom St. Peter die hängende Rieger-Orgel besondere Aufmerksamkeit.

Station in einer der ältesten deutschen Städte

Bei der Führung durch die Stadt, die zu den ältesten Deutschlands gehört, standen die drei Weltreligionen im Mittelpunkt. In der Benediktinerabteil Ettal, die die Gruppe am dritten Tag ansteuerte, öffnete Pater Michael den Pilgern aus Ostwestfalen sogar die Sakristei der Klosterkirche und erlaubte den Frauen und Männern einen Einblick, den nur wenige Gäste erhalten.

Pfarrer Elmar Quante, Leiter des Pastoralen Raums Gütersloh, und geistlicher Begleiter der Gruppe, feierte an jedem Tag einen Gottesdienst mit der Gruppe. In der herrlich barocken Alten Kapelle Regensburg, in der schlichten Winterkirche des Klosters Ettal oder in der Dorfkirche in Erl, der letzten Station der Pilger.

Blick auf Kloster Elmau

Von dort ging es nach Oberammergau. Vorbei an zahlreichen Kontrollstationen, die wegen des G-7-Gipfels in Elmau großflächig rund um Garmisch-Partenkirchen errichtet worden waren.

Am Ende spielte auch Petrus bei der Reise mit, die Marianne Nunnemann vorbereitet hatte. „Zum Gelingen einer solchen Fahrt bedarf es auch vieler glücklicher Zufälle – zum Beispiel Regen in der Spielpause“, sagte sie später mit einem Schmunzeln.

Denn während es nach Blitz und Donnerknall zu Beginn der Passionsspiele wie aus Kübeln schüttete, als die Pilger im Festspielhaus saßen, gelangten die Gütersloher in der Pause trockenen Fußes zu ihrer Gaststätte und später zurück zum Bus.