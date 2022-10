Pinar Atalay spricht auf dem Blauen Sofa in Gütersloh

Moderatorin, Journalistin und Autorin: Pinar Atalay spricht am 6. November in der Skylobby des Theaters.

Gütersloh (gl) - Bertelsmann holt Pinar Atalay nach Gütersloh. Am Sonntag, 6. November, 19.30 Uhr, ist die Moderatorin, Journalistin und Autorin auf dem „Blauen Sofa“ im Theater zu erleben. Das Literaturformat gastiert im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lesestadt Gütersloh“ in der Skylobby und fügt sich damit in eine mehrtägige Serie von rund 30 Lesungen im gesamten Stadtgebiet ein.

Neues Buch wird vorgestellt

Pinar Atalay wird mit Thorsten Jantschek (Deutschlandfunk Kultur) über ihr viel beachtetes Buch „Schwimmen muss man selbst – Wie ich als Arbeiterkind den Weg ins deutsche Fernsehen fand“ sprechen. Das Buch ist im Bertelsmann-Verlag Penguin erschienen. Tickets für die Veranstaltung sind über die Website des Theaters Gütersloh und bei der Gütersloh Marketing GmbH erhältlich.

„Ihre Geschichte erzählt von Bildungsaufstieg und Chancengerechtigkeit und zeigt, wie Erfolg möglich wird“, erklärt Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation. „Das Blaue Sofa Gütersloh“ findet bereits zum achten Mal statt. Vor Pinar Atalay begeisterten bereits Bestseller-Autoren wie Dörte Hansen, Wladimir Kaminer, Elke Heidenreich und zuletzt Roland Kaiser das Gütersloher Publikum.

Aufgewachsen im Extertal

Pinar Atalay, 1978 geboren, wuchs als Tochter einer Arbeiterfamilie im Extertal auf. Bekannt wurde sie vor allem durch die Hauptnachrichten im NDR-Fernsehen, den Polittalk „Phoenix Runde“ und das ARD-Wirtschaftsmagazin „Plusminus“. Sie moderierte als erste Frau mit türkischen Wurzeln die Tagesthemen. Seit August 2021 ist Pinar Atalay Journalistin und Moderatorin bei RTL.

Aufgrund ihrer Biografie weiß Pinar Atalay: Nicht die Migrationsgeschichte an sich hindert viele am Aufstieg, sondern ihr Zuhause in der „Arbeiterklasse“. Am Beispiel ihrer eigenen Geschichte und durch Interviews mit Persönlichkeiten wie der „First Lady“ Elke Büdenbender, der Schauspielerin Sibel Kekilli oder der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, will Pinar Atalay in dem Buch aufzeigen, wie der Erfolg möglich wird.