Polizei fasst mutmaßliche Diebin in Gütersloh

Gütersloh/Bielefeld (gl) - Polizeibeamte aus Gütersloh und Bielefeld haben am vergangenen Samstag eine kriminelle Frau gefasst, die Senioren Wertsachen gestohlen haben soll. Bei einem Raub soll die 29-jährige Verdächtige ihr Opfer auch mit einer unechten Waffe bedroht haben.

Nach einem Diebstahl in einer Gütersloher Seniorenunterkunft am Samstagmittag (5. März), nahmen Beamte der Polizei Gütersloh die Fahndung nach der Frau auf. Dank der guten Beschreibung, konnten sie die 29-Jährige im Gütersloher Stadtgebiet ausfindig machen.

Zusammenarbeit mit Bielefelder Polizei

Wie die Beamten ermittelten, führte der Weg der Steinhagenerin anschließend nach Bielefeld. Dort wurde die Frau von Bielefelder Polizeibeamten an der Bahnhofstraße festgenommen.

Die Frau hatte eine Umhängetasche bei sich, in der die Beamten die Debitkarte der Frau aus der Gütersloher Seniorenunterkunft fanden sowie eine ungewöhnlich hohe Summe an Bargeld und Schmuck. Die Tasche, die die 29-Jährige bei ihrer Festnahme bei sich trug, sah zudem einer Tasche ähnlich, die eine Frau bei einem versuchten Raub in der Tiefgarage des Bielefelder Rathauses bei sich trug. Am 3. März war eine 81-jährige Bielefelderin dort in ihrem Fahrzeug mit einer unechten Waffe bedroht.

Weiteres Diebesgut in der Wohnung

Bei der Durchsuchung der Wohnung der 29-Jährigen stießen die Beamten auf weiteres Diebesgut. Unter anderem entdeckten die Beamten eine Kette mit auffälligen Merkmalen, die der Beschreibung einer älteren Frau entsprach, die am 1. März in einem Pflegewohnheim bestohlen worden war.

Die Ermittler fanden auch einen Pfandschein, den sie einlösten. Die hochwertige Armbanduhr, dieherausgegeben wurde, stammt aus einem Diebstahl aus der Wohnung eines Seniors in Jöllenbeck. Die 29-Jährige hatte sich am 28. Februar unter einem Vorwand Zugang zu der Wohnung des arglosen Mannes verschafft.

Die Steinhagenerin wurde am 6. März einem Haftrichter vorgeführt. Er erließ einen Untersuchungshaftbefehl.