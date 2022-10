Ehepaar aus Gütersloh verliert sechsstellige Summe an Betrüger

Foto:

Beenden Sie Gespräche bei denen Sie sich nicht wohlfühlen. In keinem Fall sollten Sie massiven Geldforderungen am Telefon nachkommen. Informieren Sie Freunde, Familienmitglieder und Nachbarn über die Masche der Betrüger!

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über persönliche Daten. Werden Sie misstrauisch, wenn sich Menschen mit ungewöhnlichen Forderungen an Sie wenden.

Besonders tragisch: Die Täter spielen häufig mit den Ängsten ihrer Opfer um Familienangehörige etc.. Dazu halten sie häufig über einen sehr langen Zeitraum den Kontakt zu ihren Opfern, um deren Vertrauen zu gewinnen.



Sind sie bereits Opfer einer solchen Tat geworden? Melden Sie sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 05241/869-0.