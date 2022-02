Polizei Gütersloh sucht Dieb mit Fahndungsfoto

In Gütersloh sucht die Polizei nun mittels Öffentlichkeitsfahndung nach einem Kriminellen. Der Diebstahl liegt bereits länger zurück.

Die Polizei in Gütersloh sucht mittels Öffentlichkeitsfahndung einen Kriminellen.

Gütersloh (gl) - Im November 2021 wurde in Gütersloh an der Neuenkirchener Straße einer Frau die Geldbörse gestohlen. Noch vor der Anzeigenerstattung wurde damals die EC-Karte mehrere Male an verschiedenen Geldautomaten eingesetzt. Dabei wurde nach Angaben der Polizei von Montag ein geringer dreistelliger Eurobetrag erbeutet.

Fotos im Internet einsehbar

Um den Tatverdächtigen zu fassen, hat die Polizei nun Fotos von ihm veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW einsehbar.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter ☎ 05241 869-0 entgegen.