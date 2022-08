Polizei schließt vorsätzliche Brandstiftung aus

Die Brandursache an der Astridstraße in Gütersloh bleibt wohl ungeklärt. Das Haus ist weiterhin nicht bewohnbar.

Gütersloh (gl) - Beim Brand des Wohnhauses an der Astridstraße am 13. August schließt die Polizei vorsätzliche Brandstiftung als Ursache aus. Brandursachenermittler der Polizei hatten nach dem Feuer die Ermittlungen aufgenommen. „Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung“, teilte die Polizei am Montag mit.

Sie nennt in ihrem Bericht aber auch keine andere Ursache wie technischen Defekt oder fahrlässige Brandstiftung. Der Ermittlungen seien damit abgeschlossen, bestätigte Sprecher Marc Kohnert. Das Haus sei nach wie vor nicht bewohnbar. Der Schaden belaufe sich geschätzt auf rund 500 000 Euro.