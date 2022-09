Polizei spricht beim DJ-Fest Platzverweise aus

Aus polizeilicher Sicht ist es beim DJ-Festival in Gütersloh bei wenigen Vorkommnissen geblieben. In diesen Fällen musste sie eingreifen.

Mehrere tausend junge Besucher hatten am Wochenende beim DJ-Festival auf drei Plätzen friedlich und ausgelassen gefeiert.

Gütersloh (gl) - Die Polizei hat am Montag eine Bilanz des DJ-Festivals am Freitag- und Samstagabend in der Gütersloher Innenstadt gezogen. Sie habe „nur vereinzelt einschreiten“ müssen, heißt es in einer Mitteilung.

Am Freitag hätten Beamte gegen elf Personen Platzverweise ausgesprochen, nachdem diese andere Besucher provoziert hätten. Zwei Männer hätten sich widersetzt und seien in der Folge in Gewahrsam genommen worden.

Erziehungsberechtigte informiert

Insgesamt sei die Stimmung am Rathausvorplatz ab 23 Uhr aus polizeilicher Sicht eher angeheizt gewesen. Dort und am Berliner Platz seien die Platzverweise ausgesprochen worden. In drei Fällen habe man zudem Kontakt zu Erziehungsberechtigten aufgenommen. Eine 15-Jährige habe Cannabis bei sich getragen.

Am Samstag stießen die Beamten gegen 18.20 Uhr auf einen 21-Jährigen, gegen den ein Aufenthalts- und Betretungsverbot für den Bereich der Innenstadt bestand. Der Gütersloher sollte daraufhin in Gewahrsam genommen werden. Dagegen habe er sich vehement gewehrt, in Richtung der Polizisten getreten und sie beleidigt. Die Nacht habe der 21-Jährige dennoch im Polizeigewahrsam verbracht.

In Gewahrsam genommen

Außerdem sei am Samstag gegen 19.20 Uhr ein 25-Jähriger in Gewahrsam genommen worden, der einem Platzverweis nicht nachgekommen sei. Fünf weitere Personen hingegen hätten die polizeilichen Platzverweise befolgt.

Gegen einen 27-jährigen Gütersloher sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, da er die Scheibe eines Wohnhauses in der Nähe eingeschlagen habe. Dabei habe sich der Gütersloher leicht verletzt.

