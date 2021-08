Polizei sucht Exhibitionisten

Der ältere, gepflegte Mann hatte sich der Zeugin bereits am Mittwochvormittag in einem Park am Niemeiers Kamp in schamverletztender weise gezeigt.

Gütersloh (WB). Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der sich bereits am Mittwochvormittag (3. Juli) gegen 11.10 Uhr einer Frau in einem Park am Niemeiers Kamp in Gütersloh in schamverletztender Weise gezeigt hat.