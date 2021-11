Probedurchlauf mit echten Spritzen

Im ehemaligen Impfzentrum an der Marienfelder Straße haben am Samstag Kräfte der Feuerwehren einen Testlauf in der Impfstelle des Kreises Gütersloh absolviert. Der Testlauf war notwendig, da die Abläufe ein wenig anders als im Impfzentrum sind.

Das geht schon los bei der neuen Terminsoftware, die der Kreis Gütersloh für den Betrieb der Impfstelle angeschafft hat.

Bilanz am Nachmittag: Alles ohne Probleme gelaufen. 288 Mitglieder der Feuerwehr wurden geboostert, der Testlauf war mit echten Spritzen und echten Impflingen. „Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Kreisen und kreisfreien Städten den großen Vorteil, noch über das ehemalige Impfzentrum zu verfügen“, erklärt Landrat Sven-Georg Adenauer. „Dank an dieser Stelle ausdrücklich an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die uns den ehemaligen NAAFI-Shop auf dem Kasernengelände nach wie vor kostenlos zur Verfügung stellt.“ Über einen Link konnten die Beteiligten für den Testlauf exklusiv auf den Samstag als Impftermin zugreifen und sich einen Termin buchen.

Impfstelle öffnet am 24. November

Am kommenden Mittwoch, 24. November, öffnet die Impfstelle, die Termine waren bereits zwei Stunden nach der Freischaltung des Buchungsportals bis zum 23. Dezember ausgebucht. Geimpft wird ausschließlich mit Termin. „Wir arbeiten in einer komplett neuen Konstellation, das System ist neu beim Check-in, beim Check-out und so weiter“, erläutert Sandra Lange, Leiterin der Koordinierenden COVID-Impfeinheit (KoCI). „Mir war der Probedurchlauf wichtig, damit wir die Bürgerinnen und Bürger am kommenden Mittwoch mit einem guten Gefühl empfangen können.“ Der Probedurchlauf verlief ohne Komplikationen, einige Details werden am Montag und Dienstag noch optimiert.

In Hochzeiten sind dort bis zu 2.800 Bürgerinnen und Bürger am Tag geimpft worden. Damals waren acht Impfstraßen in Betrieb, aktuell sind es drei. Vereinbart wurde im Krisenstab, den Auftakt der Impfstelle erst einmal sauber über die Bühne zu bringen und dann über eine Ausweitung des Impfangebots der KoCI zu sprechen. Mit dem 8. Erlass zur Organisation des Impfgeschehens ist nun eine Aufstockung möglich. Das medizinische Fachpersonal, das impft, muss der Kreis selbst anstellen. Die KoCI wird parallel die Impfstelle an der Marienfelder Straße und Impfangebote vor Ort in den Kommunen organisieren.