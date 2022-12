Prozessionsspinner: Zahl der Funde nimmt in Gütersloh massiv zu

Gütersloh (gl) - Der Eichenprozessionsspinner ist 2018 erstmals in Gütersloh nachgewiesen worden. „Seitdem ist die Zahl der betroffenen Eichen jährlich massiv gestiegen“, erklärt die Stadtverwaltung in ihrem Jahresbericht zur Umsetzung des Biodiversitätsprogramms.

Im laufenden Jahr wurden 215 Standorte mit 1309 befallenen Eichen in Gütersloh registriert. In den Zahlen nicht enthalten sind die Funde auf Privatgrundstücken und in Wäldern. Zwischen Ende Mai und bis Mitte August gab es laut Stadtverwaltung ein hohes Aufkommen von Meldungen, zum Beispiel etwa 500 Telefonate in dem Zeitraum.

Viele Falschmeldungen

Es habe auch eine hohe Zahl an Falschmeldungen von anderen Raupenarten an Sträuchern und Bäumen gegeben. „Eine Aufklärung und Sensibilisierung, dass die wenigsten Schmetterlings-Raupen gefährlich sind, ist in Zeiten des Artenschwundes besonders wichtig und zeitintensiv“, heißt es in dem Arbeitsbericht.

Wegen des starken Aufkommens des Eichenprozessionsspinners konnte die Stadtverwaltung die Nester nur an stark frequentierten oder sensiblen Standorten wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Spielplätzen oder Altenheimen absaugen lassen. Damit beauftragt wurde eine im Bereich Baumpflege tätige Firma.

Insgesamt wurden auf öffentlichen Flächen an 286 Eichen ein oder mehrere Nester entfernt. Ebenso seien zahlreiche private Grundstückseigentümer fachlich beraten worden.