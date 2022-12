Pure Desmond spielt in Gütersloh James-Bond-Musik

Am Samstag ist die Band Pure Desmond in der Reihe „Jazz in Gütersloh“ im hiesigen Theater zu Gast. Bei ihrem Auftritt werden sie auch von ihrem aktuellen Album spielen, das sich rund um James Bond dreht. Fotos: Julia Knop

Gütersloh (akl) - In der Reihe „Jazz in Gütersloh“ ist am Samstag, 17. Dezember, die Band Pure Desmond im Theater zu Gast. Im Gespräch mit dieser Zeitung verrät Bandgründer Lorenz Hargassner, warum er glaubt, dass seinem Idol Paul Desmond die Benennung nach ihm nicht gefallen hätte. Außerdem berichtet er von einer unglücklichen Liebe seines Vorbilds sowie von dem aktuellen Projekt, bei dem es um James Bond geht.

„Die Glocke“: Ihre Band ist eine Hommage an den Cool-Jazz-Saxophonisten Paul Desmond (1924 bis 1977). Wann sind Sie zum ersten Mal mit ihm in Kontakt gekommen?

Lorenz Hargassner ist Gründer der Band Pure Desmond. Hargassner: Schon in meiner Jugend. Für einen Klassenabend in der Schule habe ich in den Schallplatten meines Vaters gestöbert. Dort habe ich die legendäre Platte „Time Out“ von dem Dave-Brubeck-Quartett, zu dem Paul Desmond gehörte, gefunden. Die Platte hat mich sofort fasziniert.

Desmonds Erbe würdigen, ohne ihn zu kopieren

„Die Glocke“: Was macht für Sie die Musik von Paul Desmond aus?

Hargassner: Früher galt Paul Desmond als etwas skurril. Er wurde nicht immer ernst genommen. Aber ich liebe seinen Sound. Die Art, wie er spielt. Ich habe manchmal das Gefühl, als wäre er mein Alter Ego. Als würde ich verstehen, was er mit seiner Musik meint. Das versuche ich, zu übernehmen und auf meine Art ins Heute zu tragen. So möchte ich die Geschichte seiner Musik fortsetzen. Als Jazz-Musiker versucht man zunächst, Sounds, die einen ansprechen, nachzuahmen. Man versucht, sich an der großen Exzellenz der Meister zu messen. Um dann sein eigenes, persönliches Statement dazu abzugeben. In unserer Band bringen wir alle unsere eigenen Einflüsse mit, zum Beispiel aus der Pop-Musik. Damit verweben wir die Musik zu einer eigenen Sprache.

„Die Glocke“: Was hätte Paul Desmond dazu gesagt, dass sich eine Band in Deutschland nach ihm benannt hat?

Hargassner: Er hätte es nicht gut gefunden. In der Zeit, als alle versucht haben wie Charlie Parker zu spielen, hat er mal gesagt, dass eben nicht alle spielen sollen wie Charlie Parker. Paul Desmond wollte, dass jeder nach sich selbst klingt. Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir unseren eigenen Stil haben. Dass wir sein Erbe würdigen, ihn aber nicht eins zu eins zu kopieren.

Im Wutanfall Geige zerstört

HintergrundDie Band Pure Desmond wurde im Jahr 2002 gegründet und besteht aus Lorenz Hargassner (Saxophon), Johann Weiß (Gitarre), Christian Flohr (Bass) und Sebastian Deufel (Schlagzeug). Für das Album „When Lights Are Low“ wurde die Band 2012 mit dem „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ ausgezeichnet.Hargassner (44) wurde in Wien geboren und lebt in Hamburg. Er tritt auch mit Solo-Alben in Erscheinung, zuletzt mit den 2022 veröffentlichten „Golden Standards“.Das Konzert in Gütersloh findet am Samstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr im Theater statt. Tickets im Internet.www.theater-gt.de

„Die Glocke“: Wie Paul Desmond spielen Sie Saxophon – sind aber erst recht spät dazu gekommen, obwohl Sie seit Ihrem sechsten Lebensjahr verschiedene Instrumente gespielt haben. Wie haben Sie doch noch zum Saxophon gefunden?

Hargassner: Zuerst wollte ich Geige spielen. Aber vorher musste ich Blockflöte lernen. Irgendwann war ich der Geige überdrüssig. Ich war als Kind nicht immer ganz einfach. In einem Wutanfall habe ich meine Geige zerstört – ganz im Stile von The Who. Dann habe ich mir selbst Klavier beigebracht. Auch Saxophon wollte ich lernen, aber der Lehrer an der Musikschule sagte, ich solle erstmal mit Klarinette anfangen. Als ich mit der Schule fertig war, habe ich überlegt, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich wollte immer Saxophon spielen und wissen, was genau eigentlich Jazz ist. Also habe ich mir vorgenommen, Jazz-Saxophonist zu werden. An meinem 20. Geburtstag habe ich mir dann ein Saxophon gekauft und direkt angefangen zu üben. Ein Buch von meinem Musiklehrer habe ich in einem Monat durchgespielt. Lustigerweise wollte Paul Desmond auch Geige lernen. Sein Vater sagte ihm dann, dass er lieber Klarinette spielen sollte, weil er mit Geige keine Jobs bekäme. Auch er ist dann erst später zum Saxophon gewechselt.

„Die Glocke“: Eines Ihrer Alben ist „Audrey“ – denn Paul Desmond soll unglücklich in eine berühmte Schauspielerin mit diesem Namen verliebt gewesen sein. Was hat es damit auf sich?

Hargassner: Paul Desmond war offensichtlich in Audrey Hepburn verliebt. Bei Aufnahmen in den Columbia Studios in New York wusste er, dass Hepburn in der Nähe ein Engagement für eine Broadway-Show hatte. Paul Desmond ist in den Pausen immer raus, um sie zu sehen. Aber er hat sich nie getraut, sie anzusprechen. Als er gestorben ist, hat sein bester Freund Audrey Hepburn gefragt, ob sie zu seiner Trauerfeier kommen möchte. Sie sagte dann, dass sie sein Stück, das ihren Namen trug, immer bei Spaziergängen hören würde. Das fände sie so schön, sie hätte ihn doch gerne einmal kennengelernt. Anhand dieser Geschichte haben wir das Album aufgezogen.

Musik wie ein trockener Martini

„Die Glocke“: Ihr aktuelles Album ist „pure desmond plays James Bond Songs“. Wie kam es zu diesem Projekt?

Hargassner: Die Idee hatte unser Gitarrist Johann Weiß. Er ist großer Bond-Fan und kennt jedes Auto und jede Uhr. Das Lebensgefühl der mondänen Agentenfilme mit seinen Szenen in glamourösen Casinos passt perfekt zu der eleganten klassischen Jazz-Musik von Pure Desmond. Paul Desmond hat über seinen Sound sogar gesagt, dass er klingen soll, wie ein Dry Martini.

„Die Glocke“: In welcher Form haben Sie die James-Bond-Musik in Ihre eigene übersetzt?

Hargassner: Jeder hat ein Arrangement vorbereitet, an dem wir gearbeitet und es anschließend eingeübt haben. Wir sind zu Drehorten gefahren und haben die Aufnahmen filmisch begleiten lassen, zum Beispiel im Frachtraum einer Militärmaschine und im Bergrestaurant Piz Gloria in der Schweiz auf 3000 Meter Höhe, dem Drehort von „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“.

Pierce Brosnan ist „der“ James-Bond-Darsteller

„Die Glocke“: Welcher Bond ist Ihr Lieblingsfilm?

Hargassner: Die Bond-Enthusiasten sind unser Gitarrist und unser Schlagzeuger. Für mich ist Pierce Brosnan „der“ James-Bond-Darsteller.

„Die Glocke“: Was erwartet die Zuschauer in Gütersloh?

Hargassner: Im ersten Teil spielen wir das James-Bond-Album. Im zweiten Teil gibt es ein Best-of, auch mit Teilen von „Audrey“. Und auch der eine oder andere Weihnachtsklassiker darf nicht fehlen.