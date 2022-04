Radfahrer in Gütersloh bei Pkw-Kollision schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 85-jähriger Radfahrer am Dienstag nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert werden.

Gütersloh (gl) - Ein 85-jähriger Mann aus Gütersloh ist am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr bei einem Zusammenprall am Nordring mit einem Pkw schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei in Gütersloh am Mittwochmorgen mit.

Der Senior befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg des Nordrings Richtung Rheda-Wiedenbrück, als er von dem BMW eines 28-jährigen Güterslohers erfasst wurde. Dieser war im Begriff, von einem Tankstellengelände am Nordring in Richtung Bielefeld abzubiegen.

In Folge der Kollision stürzte der Radfahrer. Eine verständigte Rettungswagenbesatzung transportierte den 85-Jährigen anschließend zur weiteren stationären Behandlung und Beobachtung in ein Gütersloher Krankenhaus.