Rapper (23) aus dem Kreis Gütersloh singt bei DSDS

Nikolaos Simediriadis (23) aus Werther ist am Samstag bei „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen.

Kreis Gütersloh (mdel) - Nach 20 Jahren Talentsuche geht „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zum letzten Mal auf Sendung. Die Finalstaffel startet am kommenden Samstag, 20.15 Uhr, bei RTL. Dann ist dort auch ein Kandidat aus dem Kreis Gütersloh zu sehen.

Nikolaos Simediriadis (23) aus Werther wird am Samstag in die Rolle des US-amerikanischen Rappers Notorious B.I.G schlüpfen und dessen Titel „Let‘s Bounce“ vortragen. „Ich mache auf jeden Fall keinen Asi-Rap, sondern schöne Oldschool-Mucke, die real ist“, wird der gebürtige Grieche in einer Mitteilung von RTL zitiert.

Bohlen wieder in der Jury

Nikolaos Simediriadis sei ein großer Notorious B.I.G-Fan, der der Jury so richtig einheizen wolle. „Ich bringe auf jeden Fall mein griechisches Talent und Humor mit“, so der „Big N“ aus Werther.

Wie der Auftritt verlaufen ist, dazu macht der Sender im Vorfeld keine Angaben. „Als Big N vor der Jury eine peinliche Verwechslung unterläuft, steht sein Plan unter keinem guten Stern. Wird er das Ruder auf musikalische Art und Weise rumreißen können?“, fragt RTL in der Ankündigung.

In der Jury sitzt auch wieder der Mann, der DSDS in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat: Dieter Bohlen. Der „Pop-Titan“ begibt sich mit Sänger Pietro Lombardi, Rapperin Katja Krasavice und Pop-Sängerin Leony auf Superstar-Suche.