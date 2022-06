Rebecca Steinhage rückt in Miele-Geschäftsführung auf

Mal etwas Neues bei Miele: Erstmals ist eine Frau in die Geschäftsführung des Gütersloher Konzerns aufgestiegen.

Rebecca Steinhage ist die erste Frau in der Geschäftsführung bei Miele aus Gütersloh.

Die Herausforderungen werden für Unternehmen wie dem Gütersloher Hausgerätehersteller Miele nicht weniger. Internationalisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind da nur drei große Themenfelder, in denen es zu bestehen gilt.

Erstmals Frau in Gremium

Damit das gelingt, hat Miele seine Geschäftsführung weiter ausgebaut. Rebecca Steinhage ist zum sechsten Mitglied des Gremiums ernannt worden, wie der Familienkonzern am Mittwoch mitteilt. Der Schritt stärke die Gestaltungs- und Umsetzungskraft des Unternehmens weiter, heißt es dazu zur Begründung. Sie ist damit die erste Frau in dem Gremium in der mehr als 120-jährigen Firmengeschichte.

Bei Miele leitet Steinhage seit 2019 den Bereich Human Resources. „In dieser Funktion hat sie nicht nur die weltweite Personalarbeit zukunftsgerecht weiterentwickelt, sondern steuert auch darüber hinaus wertvolle strategische Impulse bei“, schreibt Miele. Als künftige Geschäftsführerin verantworte sie das neu geschaffene Ressort Human Resources & Corporate Affairs. Ihre bisherige Funktion führe Steinhage in Personalunion fort.

Geschäftsführung nun mit sechs Köpfen besetzt

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Rebecca Steinhage für diese anspruchsvolle Aufgabe eine hervorragend geeignete Kollegin aus den eigenen Reihen gewinnen konnten, die weit über ihren heutigen Verantwortungsbereich hinaus höchste persönliche und fachliche Wertschätzung genießt“, so die bisherige Geschäftsleitung in ihrer internen Mitteilung zur Personalie.

Hintergrund: Die Miele Gruppe hat zuletzt 4,84 Milliarden Euro Umsatz erzielt (Geschäftsjahr 2021) und beschäftigt mehr als 22.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 50 Ländern. (gl)

Mit Wirkung ab 1. Juli 2022 besteht die nunmehr sechsköpfige Geschäftsleitung der Miele Gruppe aus Olaf Bartsch (Finance & Administration), Dr. Stefan Breit (Technology), Dr. Axel Kniehl (Marketing & Sales) und Rebecca Steinhage (Human Resources & Corporate Affairs) sowie den beiden Geschäftsführenden Gesellschaftern Dr. Markus Miele und Dr. Reinhard Zinkann.