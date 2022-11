Restmüll und Winterdienst werden in Gütersloh teurer

Gütersloh (gl) - Um höhere Gebühren für Restmüll und steigende Kosten für den Winterdienst geht es im nächsten Umwelt- und Klimaausschuss am Montag, 14. November. Die Restmüllgebühren sollen ab 2023 steigen, wie in der öffentlichen Beschlussvorlage zur Stadtreinigung zu lesen ist.

Aufschlag von 4,40 Euro pro Jahr

Die aktuellen Kosten von 1,82 Euro pro Liter des Behältervolumens steigen ab 2023 auf 1,93 Euro. Bei einem Mustergrundstück mit einer 80 Liter fassenden Restmülltonne müssen demnach statt 72,80 Euro 77,20 Euro gezahlt werden. Das entspreche einem Aufschlag von 4,40 Euro pro Jahr. Ursache für die steigenden Kosten seien zum einen die höheren Treibstoffkosten, die seit 2021 um 50 Prozent gestiegen seien.

Mülltonnen steigen im Preis

Auch der Kauf der Mülltonnen sei teurer geworden. Zudem habe die Entsorgungsgesellschaft des Kreises angekündigt, dass ab 2023 höhere Abgaben auf die Kommunen zukommen werden. Veränderungen gebe es auch bei den Kosten für den Sperrmüll: Seit elf Jahren kostet die Entsorgung 30 Euro. In Zukunft werden sich die Kosten für den Bürger auf 40 Euro erhöhen. Die Gebühren für die Komposttonne bleiben laut Mitteilung gleich.

Am 14. November berät der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz über die Beschlussvorlage. Seit drei Jahren sind die Kosten für Kehrung und Winterdienst stabil geblieben. Ab 2023 werden die Gebühren steigen, heißt es in einer öffentlichen Beschlussvorlage der Stadtreinigung Gütersloh. Bislang betrugen die Kosten 0,0997 Euro pro Quadratmeter Grundstückfläche und werden ab 2023 auf 0,1196 Euro pro Quadratmeter steigen. Bei einem Mustergrundstück von 500 Quadratmetern müsse so statt 49,85 Euro, 59,80 Euro gezahlt werden.

Stadtreinigungskosten steigen auf 2,56 Millionen Euro

Die für das laufende Jahr erwarteten Kosten in Höhe von 2,25 Millionen Euro für die Straßenreinigung steigen laut Mitteilung der Stadt Gütersloh auf 2,56 Millionen Euro. Gründe für den Anstieg seien die steigenden Treibstoffkosten und die Steigerung der Personalkosten. So wurde 2022 eine Stelle in der Straßenreinigung zusätzlich gegründet und für 2023 sei eine weitere Stelle geplant.

Die Preiserhöhungen bei Streumitteln und bei der Kehrichtentsorgung spiele ebenfalls eine Rolle in der Preiskalkulation. Laut Mitteilung werden mit der Erhöhung der Reinigungskosten die finanziellen Folgen von 266 000 Euro Defizit des extremen Wintereinbruch im Februar 2021 ausgeglichen. Der Beschlussvorschlag wird am 14. November in Beratungsfolge dem Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vorgestellt.