Rollerfahrerin bei Unfall in Gütersloh verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Corsa ist eine Rollerfahrerein am Montagmorgen zu Boden gestürzt und verletzt worden.

Autofahrer übersieht Frau - lange Staus an Kreuztung B61/Kattenstrother Ring

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Montagmorgen nach einem Unfall auf der Kreuzung Wiedenbrücker Straße (B61) mit der Kiebitzstraße/Stadtring Kattenstroth gekommen.

Stau im Berufsverkehr

Um kurz nach 7 Uhr hatte der Fahrer eines Opel Corsa nach ersten Ermittlungen der Polizei beim Abbiegen eine entgegenkommende Rollerfahrerin übersehen. Die Frau stürzte und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Beamten an der Unfallstelle mitteilten, war der Fahrer des Opel aus Richtung Rheda-Wiedenbrück in Richtung Kreisstadt unterwegs, als er links in die Kiebitzstraße abbiegen wollte. Die Fahrerin des Zweirad war stadtauswärts unterwegs.

Der Autofahrer soll das Zweirad nach ersten Erkenntnissen der Polizei beim Abbiegen übersehen haben.

Der Roller prallte im hinteren Bereich der Beifahrerseite in den Opel, der dadurch erheblich beschädigt wurde. Die Frau wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Für die Spurensicherung konnte der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dadurch kam es in beide Richtungen zu erheblichen Staus. Nach rund einer Stunde normalisierte sich das Geschehen wieder.