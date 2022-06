Sabine Schöning übernimmt Adler-Apotheke in Gütersloh

Wechsel in der Adler-Apotheke am Gütersloher Klinikum: Sabine Schöning übernimmt den Betrieb von ihrem bisherigen Chef Peter Isenbort.

Abschied mit einem Schmunzeln: Peter Isenbort übergibt die Adler-Apotheke am Klinikum an seine bisherige Mitarbeiterin Sabine Schöning.

Gütersloh (gl) - Trotz der vielen Gesundheitsreformen gibt es immer noch kein Eis auf Rezept. Dafür gibt die Adler-Apotheke am Klinikum am Freitag, 1. Juli, jedem Kunden ein Eis aus. Zur Feier der Übergabe in neue Hände. An diesem Tag wird Sabine Schöning (42) die Apotheke vom bisherigen Inhaber Peter Isenbort (79) übernehmen.

Die Fortführung des Betriebs ist tatsächlich ein Grund zum Feiern – denn Apotheken werden heutzutage meist nicht an Nachfolger verkauft, sondern aufgegeben. Das liegt zum einen an den vielen Stunden, die ein Apotheker in seinen Arbeitsräumen verbringt – 55 pro Woche sind die Regel, keine Ausnahme.

Praktikum in Markt-Apotheke

Wer sich das dennoch antut, den kann die mitunter schikanöse Bürokratie zur Verzweiflung bringen, teilt die Apotheke mit. „Hilfsmittelversorgung/Präqualifizierung“, „Dokumentationspflichten“, das „Qualitätsmanagement/QMS“, „Securpharm“ oder „Datenschutzrichtlinie“ seien nur ein paar Stichworte, die Apotheker Stunde um Stunde an den Schreibtisch zwängen, ohne dass auch nur einem einzigen Patienten geholfen werde.

Sabine Schöning sind diese Einschränkungen seit ihrer Kindheit in Rheda-Wiedenbrück bekannt. Als junges Mädchen stand sie oftmals mit im Offizium, wenn ihre Mutter dort mit Kunden sprach. In der Markt-Apotheke in Wiedenbrück absolvierte sie ein Praktikum.

An der Dr.-Kurt-Blindow-Schule in Bückeburg ließ sie sich zur pharmazeutisch-technischen Assistentin ausbilden. Das Studium folgte an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, anschließend sammelte sie Erfahrungen als Pharmaziepraktikantin bei Astrazeneca in Wedel.

Team mit 16 Mitarbeitern

Seit August 2008 arbeitet sie als approbierte Apothekerin in der Adler-Apotheke in Gütersloh mit – zunächst in der 2021 verkauften Filiale an der Berliner Straße, später am Klinikum. Sie habe sich für diesen Beruf und für die Übernahme der Apotheke entschieden, weil sie aus den Gesprächen mit Patienten und Kunden selbst viel Kraft und Motivation schöpfe.

Vor allem aber gebe es hier ein fantastisches Team aus 16 Mitarbeitern, das die Aufgaben in dem Kleinunternehmen jeden Tag aufs neue mit Professionalität und Humor stemme: Arzneimittelversorgung und -beratung vor Ort, Belieferung der Altenheime, Arzneimittelherstellung, Prüfung von Ausgangsstoffen, Medikations-Management, Blutdruck messen, Impfen, Blutanalysen, Corona-Tests, die Notdienste und vieles mehr.

„Ein sehr guter Mentor“

Mit einem Schmunzeln dankt die verheiratete Mutter einer Tochter ihrem ehemaligen Chef artig: „Herr Isenbort war in all den Jahren ein sehr guter Mentor für mich und ich konnte viel von ihm lernen. Mir imponiert sein Drang, bei allen Dingen immer vorn dabei zu sein und sein hoher qualitativer Ansatz.“

Dafür muss Peter Isenbort ihr jedoch versprechen, vom 2. Juli an nicht mehr in die täglichen Geschäfte hineinzureden und nur auf ausdrücklichen Wunsch hin zu helfen: „Wird gemacht.“ Die Idee mit dem Eis stammt von Sabine Schöning. Peter Isenbort hat zugestimmt.