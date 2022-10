Drei Blitzer im Kreis Gütersloh beschädigt

Nach Angaben der Gütersloher Kreisverwaltung wurde Blitzer Hansi in Verl-Kaunitz mit Farbe besprüht. Bei Blitzer „Nico“, der im Industriegebiet Aurea in Rheda-Wiedenbrück stand, seien drei von vier Scheiben durch Beschuss zerstört worden. Und Blitzer Klaus - ebenfalls in Rheda-Wiedenbrück geparkt - ist beklebt und somit außer Gefecht gesetzt worden.

„Immer wieder kommt es vor, dass die Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachung bemalt, beklebt, mit Schlägen traktiert werden“, echauffiert sich Bernhard Riepe, Leiter des Sachgebiets Verkehrslenkung beim Kreis Gütersloh. Hansi, so teilt er mit, verrichte bereits wieder seinen Dienst. Die Geräte seien mit einer Alarmanlage ausgestattet. Jeder Vandalismus werde zur Anzeige gebracht.

Rund um die Uhr im Einsatz

Die neue Form der Technik - es handelt sich um so genannte Semistationen - erzürnt offenbar die Gemüter. Derjenigen nämlich, die nachts oder an Wochenenden und Feiertagen gerne mal aufs Gas treten, in der Hoffnung, dass dann keine Kontrollen stattfinden. Hansi, Nico und Co. aber arbeiten an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr.In Verl-Kaunitz ist Blitzer Hansi mit Farbe beschmiert worden.

Dieser Blitzer ist mit Farbe besprüht worden. Foto: Kreis Gütersloh

„Für den Raser ist es Nervenkitzel, für den Unbeteiligten im Straßenverkehr ist es Todesgefahr“, so Landrat Sven-Georg Adenauer. „Alles, was verhindert, dass wegen Geschwindigkeitsübertretungen im Straßenverkehr jemand verletzt wird oder zu Tode kommt, ist richtig“, fährt er fort.

Einsatz an Haltestelle

Der Kreis Gütersloh nimmt Anregungen besorgter Bürgerinnen und Bürger entgegen. So hatten Eltern, die Angst um ihre Kinder an einer Schulbushaltestelle in Harsewinkel hatten, sich beim Kreis gemeldet. Die dort eingerichtete 70er-Zone fand offensichtlich keine Akzeptanz.

Verkehrsuntersuchungen im Vorfeld hatten an dieser Stelle bereits eine Vielzahl von Geschwindigkeitsverstößen nachgewiesen. 18 Verkehrsteilnehmer passierten die Haltestelle binnen 24 Stunden mit 120 Stundenkilometern oder schneller.