Sammelaktionen: Christbäumen schlägt das letzte Stündlein

In Gütersloh werden am kommenden Samstag, 7. Januar, wieder Weihnachtsbäume eingesammelt. Die Erlöse kommen guten Zwecken zu Gute.

Gütersloh (rebo). Einige sind schon ihres festliche Schmucks entledigt und aus den Wohnungen verbannt worden. Andere dürfen noch einige Tage ein wenig weihnachtlichen Glanz in den Wohnzimmern verbreiten. Und in diesem Jahr gibt es wieder Gruppen und Vereine, die die nadelnden Bäume gegen eine kleine Spende für den guten Zweck einsammeln.

Sammlung in Isselhorst

Am Samstag, 7. Januar, sind die Sammler unterwegs. Die Jugendfeuerwehr Isselhorst ist an folgenden Sammelstellen anzutreffen: 8.30 bis 9.30 Uhr An der Aue/Im Wiesengrund, Seniorenzentrum Pastorengarten, Kreuzung Elmendorfs Kamp/Am Dorfgraben und Kreuzung Haverkamp/Nickelweg; 10 bis 11 Uhr Kreuzung Ellernhagen/Lütgertweg, Kreuzung Hollerfeldweg/Auf dem Felde, Kreuzung Hollerfeldweg/Silberweg und Grundschule Isselhorst; 11.30 bis 12.30 Uhr Isselhorster Kirchplatz, Kreuzung Rügenweg/Nordstrandweg und Im Wiehagen/Donnerbrink/An der Brede; 14 bis 15 Uhr Kreuzung Föhrweg/Pellwormweg, Kreuzung Zum Brinkhof/Spiekeroogweg und Spielplatz Bokemühlenfeld sowie von 9 bis 15 Uhr bei Getränke Feldmann, Postdamm 289 und am Feuerwehrgerätehaus Niehorster Straße 7.

Die Jugendfeuerwehr holt Weihnachtsbäume auch ab. Wer das möchte, sollte sich unter 05241/997789 oder per E-Mail an [email protected] anmelden. Die Sammler nehmen eine Spende für ihre Aktion entgegen. Das Geld ist für die Jugendarbeit vorgesehen.

Jungschützen aktiv

Auch die Spexarder Jungschützen sammeln Weihnachtsbäume gegen eine Spende in Höhe von drei Euro ein. Anmeldung (bis Freitag, 6. Januar, 15 Uhr) unter www.tannenbaumsammelaktion.de. Ab 9 Uhr können die Bäume auch am Spexarder Bauernhaus, Lukasstraße 14, abgegeben werden. Die Spenden werden an die inklusive Kindertagesstätte Tausendfüßler für die Umgestaltung des Bewegungsraums übergeben. Die Jungschützen Spexard bitten, das Geld nicht an den Bäumen zu befestigen. Es sei in den vergangenen Jahren oft gestohlen worden. Wer am Samstag nicht zuhause sei, könne das Geld überweisen oder den Sammlern per E-Mail an [email protected] mitteilen, wo das Geld hinterlegt ist.

In Avenwedde sind die Landjugend und die Schützenbruderschaft St. Sebastianus im Gebiet Avenwedde Amt unterwegs. Die Aktion findet am Samstag, 7. Januar, ab 8.30 Uhr statt. Die Sammler nehmen eine Spende für die Arbeit der Vereine sowie für das Kinder- und Jugendhospiz Bethel entgegen.

Gartenabfall-Aktion

Die Jungschützen der Schützenbruderschaft St. Hubertus Avenwedde-Friedrichsdorf sammeln Bäume am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr in Avenwedde und Friedrichsdorf ein. Angefahren werden laut Mitteilung die Straßen im Avenwedder Norden, Osten und Umgebung bis einschließlich der Reilmannsiedlung. Die Sammler klingeln an den Haustüren und bitten für die Abholung um eine Spende für den Kinderschutzbund Gütersloh.

Auch die Stadt Gütersloh bietet verschiedene Möglichkeiten an, alte Weihnachtsbäume zu entsorgen. Der Baum müsse in jedem Fall vollständig von jeglichem Baumschmuck befreit sein, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Die Sonderaktion Gartenabfälle findet am Samstag, 7. Januar, von 7 bis 14 Uhr statt. Dann werden am Gütersloher Kompostwerk, Am Stellbrink 25, und beim Entsorgungspunkt Gütersloh, Carl-Zeiss-Straße 58, kostenlos Gartenabfälle und Weihnachtsbäume angenommen. Der Service gilt ausschließlich für Gütersloher Bürgerinnen und Bürger.

Gegen eine Gebühr nimmt das Kompostwerk am Stellbrink Weihnachtsbäume und andere kompostierbare Abfälle entgegen. Das Kompostwerk hat montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet (www.kompotec.de).

Im Garten kompostieren

Wer eine städtische Komposttonne nutzt, kann den Baum – passend klein gesägt – auch über diesen Behälter entsorgen. Klein gehäckselt könne der ausrangierte Christbaum selbstverständlich auch im eigenen Garten kompostiert werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.