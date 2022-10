Saubere Luft in allen Gütersloher Schulen

Gütersloh ist eine der wenigen Kommunen in Deutschland, in der alle Schulen in städtischer Trägerschaft mit Luftfiltern ausgestattet sind. Das hat das Vorstandsteam der Stadtschulpflegschaft bei seiner Jahreshauptversammlung betont.

Die Stadtschulpflegschaft ist ein Zusammenschluss der Eltern aller Grund- und weiterführender Schulen in der Stadt Gütersloh. Bei der Jahreshauptversammlung im „Hagedorn´s “ - dem Vereinsraum im Heidewaldstadion - kamen 18 Vertreter der 25 Gütersloher Schulen zusammen, um sich über aktuelle Themen zu informieren und auszutauschen.

Sven Ortmann und Verena Ahnepohl wurden als Vorstand einstimmig wiedergewählt. Sie berichteten über die Aktivitäten des Stadtschulpflegschaft im vergangenen Jahr: So war sie an den Workshops zum Ausbau der Grundschulen beteiligt, hat an verschiedenen Ausschüssen teilgenommen und zahlreiche Projekte für Kinder in Gütersloh unterstützt.

Ahnepohl und Ortmann berichteten auch darüber, dass das Projekt „Luftreiniger für Gütersloher Schulen“ inzwischen abgeschlossen ist. Gütersloh sei eine der wenigen Kommunen in Deutschland, die alle Schulen in städtischer Trägerschaft voll ausgestattet hat. Das sei auch auf das Engagement der Stadtschulpflegschaft zurückzuführen. Die anwesenden Eltern bedankten sich bei den Eltern mit einem Extra-Applaus für den besonderen Einsatz des Vorstandes.

Der Ausbau der Schulen ist für die Stadtschulpflegschaft das wichtigste Projekt. Um sich vorzubereiten, hat sich der Vorstand bereits mit anderen Schulen und Schulpflegschaften in Verbindung gesetzt und Besichtigungen gemacht. Erfahrungen anderer Schulen in Modulbauweise seien hier besonders interessant.