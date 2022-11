Schaden an der Decke: Schwimmbad „Welle“ in Gütersloh geräumt

Gütersloh

Der Freizeitbereich der „Welle“ in Gütersloh ist Mittwochmittag aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. „Am Übergang vom Wellenbecken in den Kleinkinderbereich ist heute Mittag ein Schaden an der Holzkonstruktion festgestellt worden“, teilt Stadtwerke-Sprecherin Sina Schäffer mit.