Schlägerei auf dem Friedrichsdorfer Schützenfest

Gütersloh (jau) - Die Polizei musste am frühen Sonntagmorgen zum Friedrichsdorfer Schützenfest ausrücken, um Schlimmeres zu verhindern. Was genau ist passiert? Gegen 3 Uhr morgens sind dort drei Männer aneinandergeraten. Zwischen ihnen kam es zu einer handfesten Schlägerei, wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte.

Uneinsichtige Männer in Gewahrsam genommen

„Es drohte, zu eskalieren“, hieß es aus der Kreispolizeibehörde in Gütersloh. Um eine Massenschlägerei zu verhindern und die Gemüter zu beruhigen, war die Polizei mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Da die drei an der Schlägerei beteiligten Männer nicht einsichtig waren, wurden sie vorübergehend in Gewahrsam genommen, hieß es am Sonntag vonseiten der Polizei.