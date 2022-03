Schlagersänger Roland Kaiser kommt nach Gütersloh

Gütersloh (gl) - Bertelsmann holt einen erfolgreichen Schlagersänger ins Theater. Roland Kaiser nimmt am Montag, 2. Mai (19.30 Uhr), Platz auf dem „Blauen Sofa“ in Gütersloh, das in diesem Jahr zum insgesamt siebten Mal in der Dalkestadt aufgebaut wird. Tickets gibt es ab sofort. Mit dem Musiker hole man einen der erfolgreichsten Künstler Deutschlands nach Gütersloh, heißt es in der Ankündigung.

Ein beeindruckendes Aufgebot an Autorinnen und Autoren

Schon das vorige Aufgebot beim Literaturformat sei prominent gewesen – mit Erfolgsautorinnen und -Autoren wie Hans-Josef Ortheil, Wladimir Kaminer, Dörte Hansen und Elke Heidenreich. Roland Kaiser stellt am 2. Mai seine Autobiografie „Sonnenseite“ vor. Darin blicke er zurück auf sein Leben und werfe gleichzeitig einen Blick auf deutsche Zeitgeschichte.

Es gehe um seine Kindheit bei einer Pflegemutter, die ihm die Werte vermittelt habe, die ihn bis heute leiteten: Anstand, Ehrlichkeit und Beständigkeit. Und es gehe darum, wie der Musiker mit 21 Jahren ins Hansa-Tonstudio eingeladen wurde, dort „In the Ghetto“ sang und postwendend den ersten Plattenvertrag in der Hand hielt.

Autobiografie ist nicht nur für Fans interessant

Ein Buch, das nicht nur für Fans des Schlagersängers gedacht sei, sondern für alle, die sich für Musik, Politik und die Nachkriegszeit interessierten. Durch den Abend führt Ariane Binder, Moderatorin der 3sat-Kulturzeit.

Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation, erklärt: „Roland Kaiser gehört mit rund 90 Millionen verkauften Tonträgern und fast fünf Jahrzehnten Bühnenerfahrung zu den ganz Großen im deutschen Musikgeschäft. Auch sein umfangreiches karitatives Engagement ist bemerkenswert. Wir freuen uns, dass er unserer Einladung auf das Blaue Sofa Gütersloh gefolgt ist, um seine Autobiografie vorzustellen.“

Förderverein Theater in Gütersloh richtet die Veranstaltung aus

Bertelsmann engagiere sich seit Jahren auf vielfältige Weise im kulturellen Bereich, heißt es in der Mitteilung weiter. Und zwar lokal, national und international. Das läuft unter dem Titel „Culture@Bertelsmann“. Zu diesen Aktivitäten gehörten Ausstellungen, Lesungen und Konzerte, das gemeinsam mit Partnern geschaffene Literaturformat „Das Blaue Sofa“ sowie der Einsatz für den Erhalt des europäischen Kulturerbes.

Roland Kaisers Besuch auf dem Blauen Sofa läuft im Rahmen des Kultursponsorings der Stadt Gütersloh. Der Förderverein Theater in Gütersloh richtet die Veranstaltung aus.

An diesen Stellen gibt es Tickets

Dessen Vorsitzender Thorsten Wagner-Conert erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass Bertelsmann das Blaue Sofa mit uns als Veranstalter auch nach der durch Corona erzwungenen Kultur-Pause fortsetzt. Mit Roland Kaiser dürfen wir einen Gast begrüßen, der über Generationen hinweg fasziniert – und der durch seine klare Haltung zu gesellschaftlichen Themen besticht.“

Tickets gibt es bei Gütersloh Marketing unter 05241/211360 sowie auf der Internetseite des Theaters.