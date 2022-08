Münster/Gütersloh

Die Bezeichnung „Geflügel-Salami“ auf einem bundesweit im Einzelhandel verkauften Produkt eines Hersteller aus Ostwestfalen ist irreführend, wenn in der Wurst auch Schweinespeck enthalten ist. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster am Dienstag mitgeteilt. Der Beschluss vom 15. August ist nicht anfechtbar (Az.: 9 A 517/20).