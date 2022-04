Schnell anmelden: Krimi-Dinner in der Martin-Luther-Kirche

Gütersloh (gl) - Mord in der Martin-Luther-Kirche: Die Stadtkirchenarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh hat sich etwas einfallen lassen und lädt für Sonntag, 15. Mai, zum Krimi-Dinner in das Gotteshaus ein. Bei einem gemeinsamen Essen lösen die Teilnehmer einen Mordfall aus der Bibel. Das Besondere: Bei diesem Verbrechen schlüpfen alle Gäste jeweils in die vorbereiteten Rollen einer biblischen Figur. Gemeinsam gilt es, den Fall zu lösen. Anders geht es nicht.

Der Krimi-Abend beginnt um 18 Uhr und dauert etwa vier Stunden. Der Wiedenbrücker Pfarrer Marco Beuermann wird die Veranstaltung moderieren. 13 Interessenten dürfen teilnehmen. Die Teilnahme kost 30 Euro je Person. Dafür gibt es ein Drei-Gänge-Menü (inklusive Getränke). Außerdem verspricht die Ankündigung einen „spannenden Abend in Gemeinschaft“.

Eine schnelle Anmeldung per E-Mail an Pfarrerin Wiebke Heine (wiebke.heine@ekgt.de) ist erforderlich.