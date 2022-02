Schulen und Kitas in Gütersloh bleiben geschlossen

Gütersloh (gl) - Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag, 17. Februar, vor schwerem Sturm mit orkanartigen Böen in Nordrhein-Westfalen. Aus diesem Grund hat die Stadt Gütersloh analog zu entsprechenden Beschlüssen und Appellen der Landesregierung laut einer Mitteilung diese Beschlüsse gefasst:

Kitas: In den Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Gütersloh findet am 17. Februar „zum Schutz der Kinder und der Eltern keine Betreuung statt“. Damit folgt die Stadt einem dringenden Appell des Landesfamilienministeriums. Die Stadt bittet auch die anderen Träger von Kindertageseinrichtungen und die Anbieter der Kindertagespflege, die Betreuung am Donnerstag einzustellen. Der Wertkreis hat sich schon angeschlossen.

Schulen/OGS-Betreuung: Das Landesschulministerium hat für Donnerstag in Nordrhein-Westfalen Unterrichtsausfall angeordnet. Schulunterricht findet nicht statt. Die Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder zuhause zu betreuen. „Für Schüler, die dennoch im Schulgebäude eintreffen, ist eine Beaufsichtigung für die Zeit, in der normalerweise Unterricht stattfände, gewährleistet“, teilt die Stadt mit. Eine Betreuung im Offenen Ganztag und in anderen Betreuungsformen finde nicht statt.

Sportplätze und Sporthallen: Alle städtischen Sportplätze und Sportfreianlagen bleiben für die Benutzung ganztägig gesperrt. Gleiches gilt für alle städtischen Sporthallen, die Festhalle Isselhorst sowie die Sporthallen der Hermann-Hesse-Schule, des Carl-Miele-Berufskollegs, des Reinhard-Mohn-Berufskollegs, der Mosaikschule und des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums. Stadtbus-Linien: Wegen des Unterrichtsausfalls wird der Fahrplan der Stadtbus-Linien auf den Ferien-Fahrplan umgestellt. Schwimmfahrten werden nicht angeboten. Die Linien 215, 218 und 219 fahren nicht.

Schweren Sturm mit Orkanböen vorausgesagt

Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes sagt bis Donnerstagabend schweren Sturm mit Orkanböen voraus. Die Stadt Gütersloh rät in der Mitteilung, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben, „da im Freien die Gefahr herumfliegender Äste, Dachziegel und Gegenstände besteht“. Dringend gewarnt wird vor dem Aufenthalt in Waldstücken, Park- und Grünanlagen sowie auf baumreichen Flächen wie Friedhöfen. Es bestehe Lebensgefahr durch herabstürzende Äste.

