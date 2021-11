Schüttflix setzt sich durch

NRW-Gründerpreis geht an Gütersloher Unternehmen

Düsseldorf/Gütersloh

Das auf die digitale Vermittlung von Schüttgut-Transporten wie Kies oder Sand spezialisierte Gütersloher Unternehmen Schüttflix ist mit dem Gründerpreis des Landes NRW ausgezeichnet worden. Die Verleihung, verbunden mit einem Preisgeld von 30.000 Euro, erfolgte am Montagabend in Düsseldorf. Die Veranstaltung – wegen Corona im kleinen Kreis – wurde per Livestream übertragen.