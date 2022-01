Schützen und Feuerwehr sammeln Weihnachtsbäume ein

Gütersloh (gl) - Wer seinen Weihnachtsbaum noch nicht entsorgt hat, der hat an diesem Samstag, 8. Januar, die Gelegenheit dazu. Am Kompostwerk können sie kostenlos abgegeben werden. Andernorts werden die Tannen eingesammelt.

Gütersloh: Von 7 bis 14 Uhr nehmen in Gütersloh das Kompostwerk, Am Stellbrink 25, und der Entsorgungspunkt, Carl-Zeiss-Straße 58, ausgediente Tannenbäume entgegen. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gütersloher Bürger, teilt die Stadt mit.

Vor der Haustür ablegen

Avenwedde: In Avenwedde holt die Landjugend laut Mitteilung ab 8.30 Uhr Bäume ab, die vorher vor die Haustür gelegt wurden. Aus Häusern könnten keine Weihnachtsbäume herausgetragen werden. Die Spende kommt dem Kinderhospiz in Bethel zugute.

Isselhorst: Die Jugendfeuerwehr Isselhorst sammelt demnach an folgenden Orten im Kirchspiel Bäume ein: 10 bis 10.30 Uhr Kreuzung Ellernhagen/Lütgertweg, Kreuzung Hollerfeldweg/Auf dem Felde, Kreuzung Hollerfeldweg/Silberweg und Grundschule Isselhorst; 11 bis 11.30 Uhr Neubaugebiet Krullsbachaue, Pastorengarten (Seniorenzentrum), Kreuzung Elmendorfskamp/Am Dorfgraben und Haverkamp (Küchen König); 13 bis 13.30 Uhr Isselhorster Kirchplatz, Kreuzung Rügenweg/Nordstrandweg und Im Wiehagen/Donnerbrink/An der Brede; 14 bis 14.30 Uhr Kreuzung Föhrweg/Pellwormweg, Kreuzung Zum Brinkhof/Spiekeroogweg und Bokemühlenfeld (Spielplatz). Von 10 bis 14 Uhr durchgehend werden Bäume bei Getränke Feldmann, Postdamm 289, und im Feuerwehrgerätehaus, Niehorster Straße 7, angenommen. Auf Wunsch werden die Tannen abgeholt. Dafür ist eine Anmeldung telefonisch unter 05241/997789, per E-Mail an wbsa@jugendfeuerwehr-isselhorst.de oder über das Online-Formular unter www.jugendfeuerwehr-isselhorst.de möglich. Die Spende geht an die Jugendfeuerwehr Isselhorst.

Spende für die Jugendarbeit

Kattenstroth: Die Schützenjugend Kattenstroth sammelt ab 8 Uhr ausschließlich im Ortsteil Kattenstroth. Anmeldung zur Abholung der Bäume sind bei Frank Bollkämper (05241/701917) und im Internet unter www.svkattenstroth.de möglich. Die Spende wird für die Jugendarbeit im Schützenverein Kattenstroth genutzt.

Spexard: Die Jungschützen der Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard sind ab 8 Uhr im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Wer einen Baum loswerden möchte, sollte sich unter 05241/402474 oder im Internet unter www.tannenbaumsammelaktion.de anmelden. Alternativ können die Tannen auch ohne Anmeldung ab 8 Uhr am Spexarder Bauernhaus (Lukasstraße 14) abgegeben werden. Es wird um eine Spende in Höhe von drei Euro pro Baum gebeten. Das Geld geht an die Aktion „Fluthilfe für Kinder“ des Deutschen Kinderhilfswerks.