Schwerer Autobahnunfall: Lastwagen prallt auf Auflieger

Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen wurden beide Fahrer schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Gütersloh (ei) - Ein Lastwagen aus Polen ist am Donnerstagnachmittag auf den Auflieger eines rumänischen Sattelzugs aufgefahren. Beim Unfall auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover wenige Hundert Meter hinter der Raststätte Gütersloh wurden die Fahrer beider Lastwagen schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Fahrbahn muss gereinigt werden

Der polnische Lastwagen war zudem mit Gefahrgut – mit Farben und Lacken – beladen. Mehrere der Behälter wurden beschädigt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover musste komplett gesperrt werden. Ein kilometerlanger Rückstau bildete sich. Die Umleitungsstrecken im Stadtgebiet ab Rheda-Wiedenbrück - unter anderem die Verler Straße, die Bruder-Konrad-Straße und die Bundesstraße 61 - sind aktuell stark überlastet. Die Reinigung der Autobahn-Fahrbahn wird voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern.