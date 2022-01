Schwerverletzer Radfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw

Ein 51-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Lkw in Gütersloh am Freitagabend schwer am Kopf verletzt worden.

Gütersloh (dpa) - Ein Fahrradfahrer ist Freitagabend gegen 20.41 Uhr in Gütersloh an der Kreuzung Stadtring Sundern / Am Anger bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer wollte an der Kreuzung links abbiegen und übersah dabei wohl den 51-jährigen Radfahrer aus Gütersloh, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 51-Jährige, verletzte sich schwer am Kopf und musste in das Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei trug der Mann keinen Helm.