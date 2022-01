SEK nimmt mutmaßlichen Drogenhändler fest

Gütersloh (gl) - Die Polizei Bielefeld hat bereits am vergangenen Freitag einen 38-jährigen Mann aus Gütersloh festgenommen. Er soll in großem Umfang mit Betäubungsmitteln aller Art Handel getrieben haben. In einer gemeinsamen Presseerklärung erläutern Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld, dass die Polizei am 14. Januar mehrere Wohnungen in Gütersloh und in Bielefeld durchsucht habe. Die Maßnahme sei aufgrund von Ermittlungen einer Ermittlungskommission der Kriminalpolizei erfolgt.

Vermutlich zwei Mittäter

Der 38-Jährigen sei durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) in der Gütersloher Innenstadt festgenommen worden. Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Bielefeld. Der 38-jährige Tatverdächtige soll zwei mutmaßliche Mittäter haben, die ebenfalls im Raum Gütersloh wohnhaft sind. Auch deren Wohnungen wurden durchsucht. Beim Einsatz sei ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt worden, den das Amtsgericht Bielefeld zuvor erlassen hatte.

112,5 Kilogramm Rauschgift und eine Maschinenpistole

Es sei umfangreiches Beweismaterial gefunden worden, heißt es in der Presseerklärung. Unter anderem seien 112,5 Kilogramm Rauschgift sowie eine hohe sechsstellige Summe Bargeld und Waffen – darunter eine Maschinenpistole – sichergestellt worden.