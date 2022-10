Senior in der eigenen Wohnung geschlagen und getreten

In der eigenen Wohnung überfallen worden ist ein 82-jähriger Gütersloher. Er öffnete die Tür und wurde ohne Vorwarnung niedergeschlagen

Gütersloh (gl) - Ein 82-jähriger Mann ist am helllichten Tag in seiner eigenen Wohnung überfallen, geschlagen und getreten worden. Der Senior wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei wird zu Mehrfamilienhaus gerufen

Am Freitag gegen kurz nach 11 Uhr soll der Überfall nach Angaben der Polizei stattgefunden haben. Die Einsatzkräfte wurden gegen 11.20 Uhr alarmiert. Vor Ort wurde angegeben, eine bislang nicht ermittelte männliche Person habe an einer Wohnung des Mehrfamilienhauses an der Wilhelm-Lehmann-Straße geklopft.

Krimineller schlägt unvermittelt zu

Als der 82-jährige Bewohner öffnete, schlug der vor der Tür Mann unvermittelt. Er trat auch auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden Mann ein. Anschließend verließ der Kriminelle die Wohnung. Ersten Ermittlungen nach ohne Diebesgut. Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er wird als schlank beschrieben, trug einen Kapuzenpullover und sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat am Freitag etwas Verdächtiges rund um die Wilhelm-Lehmann Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.