So geht es weiter in der Gütersloher Stadtbibliothek

Gütersloh (sib) - Im August vergangenen Jahres hat die Gütersloher Stadtbibliothek ihre neue Kinder- und Elternbibliothek eröffnet (diese Zeitung berichtete). Ein großes Lob für die Umgestaltung hatte es etwa von Kulturdezernent Andreas Kimpel gegeben, der sagte zur Gestaltung mit Baumhaus, Kostümzimmer, Sitzecken, Amphitheater und Co.: „Das sind nicht Lego, keine vorgefertigten Teile, die zusammengesteckt wurden. Das sind Bestandteile eines Ganzen.“

Ein Abschnitt muss noch umgestaltet werden

Das Vorhaben, das der niederländische Architekt Aat Vos mit seinem Team umgesetzt hat, hat eine Menge Geld gekostet. 450.000 Euro, um genau zu sein. Ein Drittel davon hatte Liz Mohn 2016 zu ihrem 75. Geburtstag gespendet.

Für eine komplette Umgestaltung hatten auch 450.000 Euro nicht ausgereicht. Rechterhand des Eingangs liegt noch der alte Teppichboden und stehen noch alte Regale. Ein Abschnitt, der im Nachhinein Stück für Stück an den Rest der neuen Kinderbibliothek angepasst werden soll.

Stadtbibliothek stellt Wirtschaftsplan vor

In seinem Wirtschaftsplan für 2022 – in dem auch schon die mittelfristigen Ausgaben für die Jahre 2023 bis 2025 stehen – nimmt die Stadtbibliothek noch einmal Bezug auf das Vorhaben. Vorgestellt werden soll das Zahlenwerk in der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Weiterbildung am 7. Februar.

Die neu gestaltete Kinderbibliothek sei ein Prototyp für die weitere Gestaltung des sogenannten Dritten Orts, heißt es darin. Und genauso sei sie ein Prototyp für das, was irgendwann aus der gesamten Bibliothek werden soll. Für die Neugestaltung des unangetasteten Bereichs der Kinderbibliothek habe man schon konkrete Pläne im Kopf.

Makerspace-Bereich, Wunderland-Tunnel und Elterncafé

„Neben einem Makerspace-Bereich für Kinder im Untergeschoss und einem Wunderland-Tunnel ist auch ein Elterncafé geplant“, heißt es darin weiter. Das laufende Jahr wolle die Bibliothek nutzen, um in die Detailplanung zu gehen und um die Finanzierung zu klären. Ziel sei, die Modernisierung der Kinderbibliothek 2023 abzuschließen.